पुणे के रेस्टोरेंट मालिक ने LPG के बढ़ते दामों का फोड़ा डोनाल्ड ट्रंप पर ठीकरा: बोला- ये सब नारंगी बालों वाला...

महंगाई का असर अब सिर्फ आम आदमी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि छोटे कारोबारियों की भी नींद उड़ा रहा है. भारत का जिस युद्ध से सीधा लेना-देना नहीं, उसका असर भी अब जेब पर दिखने लगा है. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने एलपीजी को महंगा कर दिया है. इसी बीच पुणे के एक रेस्टोरेंट का नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसे पढ़कर लोग हंस भी रहे हैं और सोचने पर भी मजबूर हो रहे हैं.

क्या है रेस्टोरेंट के नोटिस में खास?

पुणे के कोथरूड इलाके में स्थित एक रेस्टोरेंट ने अपने बाहर एक अनोखा नोटिस लगाया, जिसमें बिना नाम लिए डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसा गया. नोटिस में उन्हें ‘नारंगी बालों वाला मूर्ख’ बताया गया और वैश्विक हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया गया. यह नोटिस मराठी और अंग्रेजी में लिखा गया था, जिसमें मजाकिया अंदाज में अंतरराष्ट्रीय राजनीति को महंगाई से जोड़ दिया गया. यही अनोखा अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

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क्यों बढ़ रही हैं कीमतें?

रेस्टोरेंट मालिक ने अपने नोटिस में साफ लिखा कि हालिया वैश्विक तनाव और युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे एलपीजी और प्लास्टिक दोनों महंगे हो गए हैं. इसके चलते 21 मार्च से रेस्टोरेंट की नई दरें लागू करने की बात कही गई. दरअसल, पश्चिम एशिया में तनाव और Strait of Hormuz जैसे अहम मार्गों पर असर से ईंधन सप्लाई प्रभावित होती है, जिसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ता है.

An eatery in Pune 38 pic.twitter.com/YXbDs4amVa — Sayali.Mahashur (@SMahashur) March 22, 2026

छोटे कारोबारियों पर कितना असर?

एलपीजी की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी भी छोटे रेस्टोरेंट मालिकों के लिए बड़ा झटका साबित होती है. रोजमर्रा के कामकाज में गैस की जरूरत होने के कारण उनकी लागत बढ़ जाती है और मुनाफा कम हो जाता है. ऐसे में उन्हें मजबूरी में अपने मेन्यू की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं. यह नोटिस इसी हकीकत को मजाकिया अंदाज में सामने लाता है कि वैश्विक घटनाओं का असर सीधे लोकल बिजनेस पर पड़ रहा है.

सोशल मीडिया पर क्यों छाया ये पोस्ट?

इस नोटिस को X (ट्विटर) पर यूजर सायली महाशुर ने शेयर किया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया. पोस्ट को लाखों व्यूज और हजारों लाइक्स मिल चुके हैं. लोगों ने इस पर मजेदार कमेंट्स किए. किसी ने लिखा, “एलपीजी सस्ती होने पर क्या दाम भी कम होंगे?”, तो किसी ने नोटिस लिखने वाले को फुल मार्क्स दे दिए. कई यूजर्स ने यह भी कहा कि मराठी में पढ़कर यह और भी मजेदार लग रहा है.

क्या कहती है लोगों की प्रतिक्रिया?

जहां कुछ लोग इस नोटिस को मजेदार और क्रिएटिव बता रहे हैं, वहीं कई लोग महंगाई को लेकर चिंता भी जता रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि हालात जल्द सामान्य होने चाहिए, ताकि छोटे कारोबारियों को राहत मिल सके. यह वायरल नोटिस भले ही हंसी दिला रहा हो, लेकिन इसके पीछे छिपी सच्चाई यही है कि वैश्विक घटनाओं का असर आम लोगों और छोटे बिजनेस पर साफ दिखाई दे रहा है.