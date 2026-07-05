/पुणे में अचानक फटी धरती! सड़क के नीचे से फूट पड़ा तेज पानी का फव्वारा, CCTV वीडियो देख लोग रह गए हैरान

पुणे में बारिश के बीच हो रही घटनाओं ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि मॉनसून आने से पहले सार्वजनिक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सुरक्षा की कितनी गंभीरता से जांच की जाती है. सड़क के नीचे पाइपलाइन फटना और खुली नाली में मासूम की मौत जैसी घटनाएं लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही हैं. फिलहाल सड़क फटने का CCTV वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा देखने को नहीं मिलेगी.