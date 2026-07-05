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पुणे में अचानक फटी धरती! सड़क के नीचे से फूट पड़ा तेज पानी का फव्वारा, CCTV वीडियो देख लोग रह गए हैरान

महाराष्ट्र के पुणे जिले के तलेगांव दाभाड़े इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. सड़क के नीचे बिछाई गई पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान अचानक इतना तेज दबाव के साथ पानी निकला कि सड़क फट गई. पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 05, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 02:08 PM IST
पुणे में अचानक फटी धरती! सड़क के नीचे से फूट पड़ा तेज पानी का फव्वारा, CCTV वीडियो देख लोग रह गए हैरान
Image Credit: Image credit: X/@imvivekguptaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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