/पुणे में अचानक फटी धरती! सड़क के नीचे से फूट पड़ा तेज पानी का फव्वारा, CCTV वीडियो देख लोग रह गए हैरान

बारिश के मौसम में सड़क धंसने या पाइपलाइन फटने की खबरें अक्सर सामने आती हैं, लेकिन पुणे के तलेगांव दाभाड़े में जो हुआ, उसने लोगों को हैरान कर दिया है. यहां एक सामान्य सड़क देखते ही देखते अचानक फट गई और उसके नीचे से फव्वारे की तरह पानी निकलने लगा. कुछ ही सेकेंड में सड़क का बड़ा हिस्सा पानी से भर गया.
इस पूरी घटना का CCTV फुटेज सामने आने के बाद लोग हैरान हैं. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि सड़क पर सब कुछ सामान्य चल रहा होता है. तभी अचानक बीच सड़क से तेज दबाव के साथ पानी बाहर निकलता है और सड़क टूटने लगती है. देखते ही देखते पानी चारों तरफ फैल जाता है.
जानकारी के मुताबिक, करीब डेढ़ साल पहले इलाके में वॉटर सप्लाई योजना के तहत नई पाइपलाइन बिछाई गई थी. अधिकारियों ने हाल ही में पाइपलाइन की टेस्टिंग शुरू की थी. इसी दौरान पाइप का एक जोड़ अचानक खुल गया, जिससे भारी दबाव के साथ पानी बाहर निकल आया. पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि सड़क उसे झेल नहीं सकी और ऊपर की सतह टूट गई. कुछ ही पलों में सड़क के बीच बड़ा गड्ढा बन गया.
पुणे ग्रामीण के तलेगांव में अचानक सड़क फटी और पानी आना शुरू हो गया.
सबकुछ सीसीटीवी में कैद.. pic.twitter.com/yLHlsPTatG
— Vivek Gupta (@imvivekgupta) July 5, 2026
प्रारंभिक जांच में पता चला कि पाइपलाइन जोड़ने के दौरान तकनीकी लापरवाही हुई थी. अधिकारियों का कहना है कि पाइपों को सही तरीके से फिट नहीं किया गया था. यही वजह रही कि टेस्टिंग के दौरान जोड़ खुल गया और पूरी सड़क क्षतिग्रस्त हो गई. तलेगांव नगर परिषद के मुख्याधिकारी गिरीश डापकेकर ने बताया कि इस मामले में जिम्मेदार ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी. पाइपलाइन की मरम्मत और सड़क को दोबारा बनाने का पूरा खर्च भी उसी से वसूला जाएगा.
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि अगर पाइपलाइन सही तरीके से बिछाई गई होती, तो ऐसी नौबत क्यों आती? कुछ लोगों का कहना है कि सार्वजनिक योजनाओं में अगर शुरुआत से ही गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए, तो बाद में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है. वहीं, कई लोगों ने इसे सरकारी कामकाज में लापरवाही का उदाहरण बताया.
पुणे और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने पहले ही लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है. कई जगह जलभराव, सड़कें टूटने और ट्रैफिक की समस्या सामने आ रही है. ऐसे में पाइपलाइन फटने की इस घटना ने स्थानीय लोगों की चिंता और बढ़ा दी है. लोगों का कहना है कि अगर यह हादसा व्यस्त समय में होता, तो किसी बड़े नुकसान से भी इनकार नहीं किया जा सकता था.
पुणे में बारिश के बीच हो रही घटनाओं ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि मॉनसून आने से पहले सार्वजनिक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सुरक्षा की कितनी गंभीरता से जांच की जाती है. सड़क के नीचे पाइपलाइन फटना और खुली नाली में मासूम की मौत जैसी घटनाएं लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही हैं. फिलहाल सड़क फटने का CCTV वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा देखने को नहीं मिलेगी.