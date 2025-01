दाढ़ी ट्रिम के 600, बाल कटवाने पर देने होंगे 2100, इस सैलून के प्राइस चार्ट से मचा बवाल

Salon price chart viral: हर किसी की चाहत होती है, वह अपने बाल, दाढ़ी किसी अच्छे सैलून में कटवाएं. पर सैलून के रेट इतने अधिक होते हैं कि बहुत सारे लोग चाहकर भी नहीं जा पाते. मजबूरन में अपने घरों के पास किसी सस्ते या अपने बजट वाले सैलून में चले जाते हैं. ऐसे ही पुणे का एक सैलून इन दिनों चर्चा में आ गया है. जिसका प्राइस चार्ट वायरल हो रहा है. जिसमें जो कीमतें लिखी हैं, उसे देखकर हर कोई सवाल उठा रहा है.

सबसे पहले देखें वह सैलून का प्राइस चार्ट

This is how much a Haircut at a decent clean saloon in Pune charges. Saloon with ac, tissue papers, no zee cinema, professional barbers and brands above kerastase. How much do you pay for a haircut and beard in your city? pic.twitter.com/GUUZwyFDEX

— Chirag Barjatya (@chiragbarjatyaa) January 14, 2025