/12 लाख का पैकेज, फिर भी Rapido की सवारी: वीकेंड पर बाइक चलाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर; वजह चौंका देगी

आमतौर पर जब किसी की सालाना सैलरी 12 लाख रुपये हो, तो लोग उससे बेहतर लाइफस्टाइल, घूमने-फिरने और वीकेंड पर आराम करने की उम्मीद करते हैं. लेकिन पुणे के इन दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने छुट्टी का दिन बिताने के लिए कुछ अलग ही रास्ता चुन लिया.
दोनों आईटी सेक्टर में काम करते हैं और अच्छी सैलरी पाते हैं. इसके बावजूद उन्होंने वीकेंड पर Rapido के लिए बाइक चलाने का फैसला किया. उनकी इस कहानी को लेकर सोशल मीडिया पर लोग हैरानी जता रहे हैं. कई लोगों के मन में सवाल है कि जब नौकरी से अच्छी कमाई हो रही है, तो फिर बाइक टैक्सी चलाने की क्या जरूरत पड़ गई?
यह पूरा मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई एक पोस्ट के बाद चर्चा में आया. पोस्ट करने वाले शख्स ने बताया कि वह पुणे में एक्सेंचर में डेवलपर के तौर पर काम करता है. उसके दो रूममेट भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. पोस्ट के अनुसार, दोनों की सालाना सैलरी करीब 12 लाख रुपये है. एक वीकेंड पर दोनों ने अपनी स्पोर्ट्स बाइक Rapido के लिए रजिस्टर कर दीं और राइड देना शुरू कर दिया. इस दौरान उन्होंने कितने घंटे काम किया और कितनी सवारियां बैठाईं, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई. हालांकि, पोस्ट में बताई गई एक दिन की कमाई ने लोगों का ध्यान जरूर खींचा.
एक्स पर शेयर की गई जानकारी के अनुसार, दोनों इंजीनियरों में से एक ने दिनभर बाइक चलाकर करीब 900 रुपये कमाए, जबकि दूसरे की कमाई लगभग 500 रुपये रही. पोस्ट के साथ शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में एक दिन की कमाई 929.87 रुपये दिखाई गई. उसमें लास्ट बाइक राइड का किराया 44.68 रुपये भी दिख रहा है. यानी ऑफिस में कोडिंग करने वाले इन युवाओं ने एक दिन के लिए अपनी नौकरी से बिल्कुल अलग काम किया. हालांकि, यह साफ नहीं है कि पेट्रोल और दूसरे खर्च निकालने के बाद उनके हाथ में कितने रुपये बचे.
इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि दोनों ने यह काम केवल पैसों के लिए किया या इसके पीछे कोई दूसरा कारण भी था, इसे लेकर पूरी जानकारी सामने नहीं आई है. पोस्ट के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि दोनों ने वीकेंड पर कुछ अलग करने के लिए Rapido चलाने का अनुभव लिया. कुछ लोगों को लगता है कि यह एक्स्ट्रा इनकम कमाने का तरीका हो सकता है. वहीं, कुछ यूजर्स ने इसे नए लोगों से मिलने और रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर कुछ करने का मौका बताया. वैसे भी, किसी काम को करने की वजह हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है. कोई पैसे बचाने के लिए एक्स्ट्रा काम करता है, तो कोई सिर्फ नया अनुभव लेने के लिए अपनी डेली रूटीन से बाहर निकलता है.
यह पोस्ट सामने आने के बाद यूजर्स ने अपने-अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने कहा कि वह भी कुछ एक्स्ट्रा कमाई के लिए ऐसा करना चाहती है. उसके अनुसार, यह काम मजेदार लग सकता है. एक अन्य यूजर ने बताया कि वह भी शौक के लिए ऐसा करता है और इस दौरान कई कॉर्पोरेट कर्मचारियों से बातचीत करने का मौका मिलता है. हालांकि, हर किसी को यह आइडिया पसंद नहीं आया. एक यूजर ने ट्रैफिक और प्रदूषण का जिक्र करते हुए कहा कि इन हालात में बाइक चलाना आसान नहीं है. उसने मजाकिया अंदाज में लिखा कि रोजाना दो लाख रुपये भी मिलें, तो वह ऐसा काम नहीं करना चाहेगा.
इस कहानी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि अच्छी सैलरी वाली नौकरी करने के बाद भी लोग दूसरे काम क्यों करना चाहते हैं. आज कई लोग अपनी रेगुलर नौकरी के साथ फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन काम या दूसरे तरीकों से एक्स्ट्रा कमाई करने की कोशिश करते हैं. लेकिन हर साइड काम का हिसाब केवल कमाई से नहीं लगाया जा सकता. उसमें लगने वाला समय, पेट्रोल जैसे खर्च, मेहनत और सेफ्टी भी मायने रखती है. पुणे के इन दोनों इंजीनियरों की कहानी में भी यही बात देखने को मिलती है. उन्होंने एक दिन बाइक टैक्सी चलाकर कुछ सौ रुपये कमाए, लेकिन इस अनुभव को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा शुरू हो गई.