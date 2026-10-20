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12 लाख का पैकेज, फिर भी Rapido की सवारी: वीकेंड पर बाइक चलाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर; वजह चौंका देगी

पुणे में दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की कहानी इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. दोनों की सालाना सैलरी करीब 12 लाख रुपये बताई जा रही है, लेकिन वीकेंड पर उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स बाइक Rapido पर चलाने का फैसला किया. दिनभर बाइक चलाकर एक ने करीब 900 रुपये कमाए, जबकि दूसरे की कमाई 500 रुपये के आसपास रही.

Written BySantosh Mishra
Published: Oct 20, 2026, 07:14 AM IST|Updated: Oct 20, 2026, 07:14 AM IST
12 लाख का पैकेज, फिर भी Rapido की सवारी: वीकेंड पर बाइक चलाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर; वजह चौंका देगी
Image Credit: प्रतीकात्मक AI इमेज

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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