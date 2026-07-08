/बारिश में बच्ची को साथ लेकर पहुंची Swiggy महिला डिलीवरी पार्टनर, कस्टमर ने दिया दिल छू लेने वाला सरप्राइज

Swiggy Woman Delivery Partner: आज के समय में मेहनत और जज्बे की कहानियां अक्सर हमारा दिल जीत लेती हैं. ऐसी ही एक बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी महाराष्ट्र के पुणे शहर से सामने आई है. जहां एक रूटीन डिलीवरी के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसने एक महिला डिलीवरी पार्टनर की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए. भारी बारिश के बीच जब वो अपना काम कर रही थीं, तब एक कस्टमर ने उन्हें ऐसा सरप्राइज दिया कि उनकी पूरी मेहनत सफल हो गई.
यह कहानी पुणे की रहने वाली टीना चौधरी की है. टीना पिछले करीब एक साल से स्विगी के साथ बतौर डिलीवरी पार्टनर काम कर रही हैं. रोज की तरह वो पुणे की सड़कों पर लोगों तक खाना पहुंचाने के काम में जुटी थीं. तभी मानसून की भारी बारिश के बीच वो एक कस्टमर का ऑर्डर लेकर उनके घर पहुंचीं. लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थीं, बल्कि उनकी 3 साल की मासूम बेटी भी उनके साथ थी.
कस्टमर ने दिया 1000 रुपये का टिप
जब कस्टमर ने देखा कि इतनी तेज बारिश में भी टीना ने न सिर्फ समय पर डिलीवरी की, बल्कि वो अपनी छोटी बच्ची को साथ लेकर काम कर रही हैं, तो उनका दिल भर आया. टीना के इस समर्पण और जज्बे को देखकर कस्टमर बहुत प्रभावित हुआ. कस्टमर ने टीना का हौसला बढ़ाने और उन्हें सपोर्ट करने के लिए तुरंत 1000 रुपये का टिप दे दिया. टीना के लिए यह सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि उनकी मेहनत का सम्मान था.
positive story from Pune: A woman Swiggy delivery executive received a ₹1,000 tip from a grateful customer for her hard work. Very heartwarming pic.twitter.com/QQoI8x0ICU
— alkesh kushwaha (@alkesh_kushwaha) July 8, 2026
पति की सलाह पर जॉइन किया Swiggy
टीना को डिलीवरी के इस काम में लाने वाले उनके पति ही हैं. उनके पति पिछले 5 साल से भी ज्यादा समय से स्विगी में डिलीवरी पार्टनर के रूप में काम कर रहे हैं. टीना ने बताया कि वो पहले कहीं और नौकरी करती थीं. लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुईं, तो उन्हें वो नौकरी छोड़नी पड़ी. बच्चे के जन्म के बाद किसी भी रेगुलर 9 से 5 की नौकरी में जाना उनके लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी. ऐसे में उनके पति ने उन्हें इस काम की सलाह दी.
बच्ची के साथ काम करने की आज़ादी
टीना बताती हैं कि स्विगी के साथ काम करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां वो किसी को जवाबदेह नहीं हैं. वो अपनी मर्जी और समय के हिसाब से काम चुन सकती हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी जरूरत होती है, वो अपनी 3 साल की बेटी को भी अपने साथ ड्यूटी पर ले जा सकती हैं. काम के साथ-साथ वो अपनी बेटी को पूरा समय भी दे पाती हैं, जो किसी दूसरी नौकरी में शायद कभी मुमकिन नहीं हो पाता.
कस्टमर से मिलता है बहुत प्यार
शहर में गिनी-चुनी महिला डिलीवरी पार्टनर्स में से एक होने के बावजूद टीना खुद को बेहद सुरक्षित और मजबूत मानती हैं. वो कहती हैं कि जब भी लोग उन्हें उनकी बेटी के साथ देखते हैं, तो बहुत तारीफ करते हैं. कई ग्राहकों ने उनसे कहा है कि आपकी कहानी बहुत प्रेरणादायक है. टीना के मुताबिक, उन्हें रेस्टोरेंट पार्टनर्स, स्विगी टीम और अपने साथी डिलीवरी बॉयज से हमेशा पूरा सम्मान और मदद मिली है.