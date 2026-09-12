Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /75 लाख रुपये की नौकरी छोड़कर शुरू किया था स्टार्टअप: AI ने मिनटों में बर्बाद किया बिजनेस; पुणे की लड़की का छलका दर्द

75 लाख रुपये की नौकरी छोड़कर शुरू किया था स्टार्टअप: AI ने मिनटों में बर्बाद किया बिजनेस; पुणे की लड़की का छलका दर्द

पुणे की टेक एंटरप्रेन्योर ख्याति ठाकुर ने 75 लाख रुपये की नौकरी छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन उनका पहला प्रोडक्ट AI की तेज रफ्तार के सामने ज्यादा दिन टिक नहीं पाया. ख्याति के मुताबिक, ChatGPT और Google AI में आए बदलावों के बाद महज 30 दिनों में उनके लगभग सारे कस्टमर चले गए. इसके बाद उन्होंने करीब 16 महीने तक संघर्ष किया, बिजनेस का रास्ता बदला और दोबारा प्रोडक्ट खड़ा किया.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 12, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 10:13 AM IST
75 लाख रुपये की नौकरी छोड़कर शुरू किया था स्टार्टअप: AI ने मिनटों में बर्बाद किया बिजनेस; पुणे की लड़की का छलका दर्द
Image Credit: प्रतीकात्मक AI इमेज

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
वंदे मातरम पर रार: 'क्या कोई केरल में जेल गया...', उमर के बयान पर कर्रा का करारा वार
2
3
4
5