/75 लाख रुपये की नौकरी छोड़कर शुरू किया था स्टार्टअप: AI ने मिनटों में बर्बाद किया बिजनेस; पुणे की लड़की का छलका दर्द

नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करना बाहर से जितना रोमांचक लगता है, अंदर से उतना ही मुश्किल हो सकता है. हर महीने खाते में आने वाली तय सैलरी अचानक बंद हो जाती है और उसकी जगह अनिश्चितता ले लेती है. पुणे की टेक एंटरप्रेन्योर ख्याति ठाकुर ने अब इसी सफर का अपना अनुभव शेयर किया है.
ख्याति ने एक अच्छी नौकरी और करीब 75 लाख रुपये का पैकेज छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू किया था. फरवरी 2025 में उन्होंने Fridayy नाम से एक AI प्रोडक्ट बनाया. मकसद था छोटे बिजनेस का ऑनलाइन काम आसान करने में मदद देना. लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि जिस AI टेक्नोलॉजी के सहारे वह अपना बिजनेस खड़ा कर रही हैं, उसी क्षेत्र में आने वाले बदलाव उनके पहले प्रोडक्ट के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएंगे. ख्याति के मुताबिक, सिर्फ 30 दिनों में उनका बनाया प्रोडक्ट लगभग बेकार हो गया और कस्टमर तेजी से दूर हो गए. इसके बाद शुरू हुई असली परीक्षा. ख्याति को न सिर्फ नया प्रोडक्ट बनाना था, बल्कि यह भी तय करना था कि कंपनी को आगे किस दिशा में ले जाना है.
ख्याति ठाकुर का टेक बैकग्राउंड मजबूत रहा है. उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से कंप्यूटर साइंस में मास्टर की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम शुरू किया. पुणे में रहने वाली ख्याति ने 2018 से 2025 तक अलग-अलग बड़ी कंपनियों में काम किया. वह Inspirit में 2022 से 2025 तक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रहीं. अच्छी नौकरी, तय सैलरी और करियर की सुरक्षित राह होने के बावजूद उन्होंने कुछ अपना बनाने का फैसला किया. यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया. नौकरी छोड़कर उन्होंने स्टार्टअप की दुनिया में कदम रखा और अपनी कंपनी Fridayy शुरू की.
Fridayy का आइडिया काफी सीधा था. ख्याति छोटे बिजनेस को AI की मदद से ऑनलाइन काम आसान बनाने वाला टूल देना चाहती थीं. उनके प्रोडक्ट के जरिए छोटे कारोबारी ऑनलाइन स्टोर तैयार करने, प्रोडक्ट कैटलॉग बनाने और मार्केटिंग कंटेंट तैयार करने जैसे काम कर सकते थे. साथ ही अलग-अलग ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर सामान बेचने में भी AI की मदद लेने का मकसद था. यानी जिस काम के लिए छोटे बिजनेस को अलग-अलग लोगों या एजेंसियों की जरूरत पड़ सकती थी, उसे एक AI टूल के जरिए आसान बनाने की कोशिश की गई. शुरुआत में यह आइडिया काम करता हुआ नजर आया. कस्टमर आए और कंपनी आगे बढ़ने लगी. लेकिन टेक की दुनिया में हालात बहुत तेजी से बदलते हैं.
ख्याति ने अपनी LinkedIn पोस्ट में बताया कि उनके पहले प्रोडक्ट के साथ सबसे बड़ा झटका AI की तेजी से बदलती दुनिया से आया. उनके अनुसार, ChatGPT और Google AI में हुए बदलावों के बाद उनका प्रोडक्ट महज 30 दिनों में कस्टमर के लिए उतना जरूरी नहीं रह गया. नतीजा यह हुआ कि उनके सारे कस्टमर चले गए. एक स्टार्टअप के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं था. जिस प्रोडक्ट पर कंपनी का भविष्य टिका हो, अगर ग्राहक ही उसे इस्तेमाल करना बंद कर दें तो फिर पूरा बिजनेस मॉडल सवालों के घेरे में आ जाता है. ख्याति के सामने अब दो रास्ते थे. या तो वह अपनी कोशिश छोड़ देतीं या फिर एक बार फिर शून्य से शुरुआत करतीं. उन्होंने दूसरा रास्ता चुना.
प्रोडक्ट के फेल होने के बाद कंपनी को नई दिशा देना आसान नहीं था. ख्याति के मुताबिक, उन्हें सही रास्ता यानी पिवट खोजने में करीब सात महीने लग गए. यह सिर्फ एक नया आइडिया सोचने का काम नहीं था. उन्हें यह समझना था कि बाजार को वास्तव में किस चीज की जरूरत है, ग्राहक किस समस्या के लिए पैसे देने को तैयार हैं और कंपनी अपने सीमित संसाधनों के साथ क्या बना सकती है. इन सात महीनों में शायद सबसे बड़ी चुनौती धैर्य बनाए रखना रही. क्योंकि स्टार्टअप में हर दिन का खर्च चलता रहता है, जबकि नया प्रोडक्ट तुरंत कमाई शुरू कर दे, यह जरूरी नहीं.
ख्याति की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. उन्होंने बताया कि सही दिशा मिलने के बाद भी करीब नौ महीने और लगे, तब जाकर कुछ ऐसा बनाया जा सका जिसे वह काम का मान सकें. इसका मतलब सिर्फ नया रास्ता खोजने में सात महीने और उस रास्ते पर एक उपयोगी प्रोडक्ट बनाने में करीब नौ महीने. कुल मिलाकर यह सफर 16 महीने की कड़ी मेहनत में बदला. इस दौरान कंपनी का पैसा भी तेजी से खर्च हुआ. अब ख्याति बताती हैं कि उनके पास रनवे यानी कंपनी को आगे चलाने के लिए बचा पैसा काफी कम रह गया है.
नया प्रोडक्ट बन जाने के बाद भी समस्या खत्म नहीं हुई. ख्याति का कहना है कि B2B सेल्स साइकल करीब 3 से 4 महीने लंबी है. इसका मतलब है कि किसी कंपनी को अपना ग्राहक बनाने के बाद भी डील फाइनल होने और पैसा आने में काफी समय लग सकता है. स्टार्टअप के लिए यह स्थिति और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इस दौरान कर्मचारियों, टेक्नोलॉजी और दूसरे खर्चों के लिए पैसा लगातार चाहिए. ख्याति अब ऐसे इन्वेस्टर्स की तलाश में हैं जो उनके आइडिया और नए बिजनेस मॉडल को समझें और कंपनी में निवेश करने के लिए तैयार हों.
अपना अनुभव शेयर करते हुए ख्याति ने स्टार्टअप शुरू करने वालों को एक बेहद ईमानदार सलाह दी. उन्होंने कहा कि नया बिजनेस शुरू करते समय ज्यादातर दिन ऐसा महसूस हो सकता है कि आखिर हर महीने मिलने वाली सैलरी छोड़कर उन्होंने गलती क्यों की. उनके मुताबिक, बिजनेस में लगभग हर वह चीज गलत हो सकती है, जिसके गलत होने की आप कल्पना करते हैं. इसलिए कुछ नया शुरू करने से पहले खुद पर बहुत मजबूत भरोसा होना जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि लोग अक्सर कहते हैं कि सही समय पर किसी काम को छोड़ देना समझदारी है. लेकिन स्टार्टअप में आपको हमेशा यह पता नहीं होता कि कब रुक जाना चाहिए और कब एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए.
इतने लंबे संघर्ष के बावजूद ख्याति अपने फैसले को लेकर पछताती नहीं हैं. उनका कहना है कि अगर उनका स्टार्टअप कल खत्म भी हो जाए तो उन्हें खुशी होगी कि उन्होंने इसमें अपनी पूरी जान लगा दी. इस सफर ने उन्हें वह सब सिखाया, जो शायद कोई नौकरी नहीं सिखा सकती थी. उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, लोगों के लिए काम के मौके तैयार किए और यह समझा कि किसी बिजनेस को शून्य से खड़ा करने में असली मुश्किलें क्या होती हैं. उनकी कहानी की खास बात यही है कि यहां सफलता की चमक से ज्यादा असफलता के बाद दोबारा खड़े होने की कोशिश दिखाई देती है.
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