इस महिला का मंथली बजट देखकर अच्छे-अच्छे रईसों के सिर में हो जाएगा दर्द! खोल कर रख दी पूरी 'सैलरी शीट'

Cost Of Living In Pune: अगर आप सोचते हैं कि महीने में एक-डेढ़ लाख रुपये कमाकर आप ऐश की जिंदगी जी सकते हैं, तो आपको पुणे की इस महिला की कहानी जरूर पढ़नी चाहिए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक महिला ने अपने घर का ऐसा बजट शेयर किया है, जिसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं. इस महिला का परिवार हर महीने बिना किसी बड़ी लग्जरी या फालतू खर्च के पूरे 2.2 लाख रुपये खर्च कर रहा है. अब परेशान होकर महिला ने इंटरनेट की जनता से पूछा है कि "क्या हम सच में बहुत ज्यादा पैसे उड़ा रहे हैं?".
इस महिला ने अपने पोस्ट में पाई-पाई का हिसाब जनता के सामने रख दिया है. पुणे जैसे शहर में रहने वाले इस परिवार के खर्चों की लिस्ट इतनी लंबी है कि देखकर ही सिर घूम जाए. महिला ने बताया कि उनके घर का फिक्स्ड और जरूरी खर्च ही करीब 2,17,000 रुपये बैठता है. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा घर के किराए का है जो कि 35,000 रुपये है. इसके बाद बारी आती है उनके बच्चे की स्कूल फीस और डेकेयर की, जिसके लिए वे हर महीने 25,000 रुपये चुकाते हैं.
खाने-पीने और गाड़ी का तगड़ा बिल
बात यहीं खत्म नहीं होती है. घर के राशन यानी ग्रोसरी और फल-सब्जियों पर हर महीने 25,000 रुपये का खर्च आता है. इसके अलावा, घर और बच्चे की देखभाल के लिए रखे गए स्टाफ और मेड की सैलरी में 22,000 रुपये चले जाते हैं. कार की ईएमआई (EMI) और पेट्रोल का खर्च मिलाकर करीब 30,000 रुपये बैठता है. वहीं, माता-पिता की दवाइयों और मेडिकल के खर्च पर हर महीने 12,000 रुपये अलग से जाते हैं.
वीकेंड का मजा भी पड़ रहा है भारी
महिला का कहना है कि वे कोई बहुत आलीशान जिंदगी नहीं जी रहे हैं. वे साल में सिर्फ एक बार किसी ट्रिप पर जाते हैं, जिसके लिए वे हर महीने 15,000 रुपये अलग निकाल कर रखते हैं. इसके अलावा, वीकेंड पर बाहर खाने-पीने या कभी-कभार की शॉपिंग में भी 20,000 रुपये तक साफ हो जाते हैं. यूटिलिटी बिल जैसे बिजली, पानी, वाई-फाई और ओटीटी सब्सक्रिप्शन में भी करीब 13,000 रुपये हर महीने खर्च हो जाते हैं.
इंटरनेट की जनता ने दिए मजेदार रिएक्शन
जैसे ही यह पोस्ट सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने इस पर अपने-अपने गणित लगाने शुरू कर दिए. कुछ लोगों ने महिला से सहानुभूति जताई और कहा कि बड़े शहरों में एक बच्चे के साथ रहने का यही असली खर्च है. वहीं, कई यूजर्स इस बजट को देखकर हैरान रह गए. एक यूजर ने लिखा, "भाई, 25,000 रुपये का राशन तो हमारे यहां पूरे चार महीने चलता है." दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "इतने पैसे में तो हमारे गांव में दो शादियां हो जाएं."