फुटपाथ पर चलाई बाइक तो महिला ने शुरू की 'आरती वाली गांधीगिरी', Video देख भौचक्के हुए लोग

Trending Photos
Footpath Riding Bikers: पुणे की सड़कों पर ट्रैफिक जाम अब रोजमर्रा की परेशानी बन चुका है. लोग लंबे जाम, खराब ट्रैफिक मैनेजमेंट और बढ़ते नियम उल्लंघनों से परेशान हैं. गलत साइड से गाड़ी चलाना, बिना हेलमेट घूमना, अवैध पार्किंग और सिग्नल तोड़ना आम दृश्य बन चुका है. सबसे बड़ी समस्या यह है कि कई दोपहिया चालक ट्रैफिक से बचने के लिए फुटपाथ को ही सड़क बना लेते हैं जिससे पैदल चलने वालों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है.
यह भी पढ़ें: घर पर रंगरेलिया मना रहा था पति, बीवी लौटी घर तो गर्लफ्रेंड को लटका दिया 10वीं मंजिल पर! फिर जो हुआ...
शहर में पैदल चलना पहले जितना आसान था, अब नहीं रहा. फुटपाथ जगह-जगह कब्जे में हैं और जहां खुले हैं, वहां बाइक सवार उन्हें शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे पैदल चलना रोज का संघर्ष बन गया है और लोग लगातार खतरे में पड़ रहे हैं.
आखिर कौन हैं ये ‘पुणेकर आंटी’?
इसी अफरा-तफरी के बीच एक महिला का अनोखा विरोध वायरल हो गया है जिसे लोग प्यार से ‘पुणेकर आंटी’ कह रहे हैं. वायरल वीडियो में वे पाषाण इलाके में फुटपाथ पर खड़ी दिखाई देती हैं और जैसे ही बाइक सवार फुटपाथ से गुजरते हैं, वे हाथ से आरती बनाकर उतारने लगती हैं. यह नजारा काफी व्यंग्यपूर्ण था. उनका संदेश साफ था कि नियम तोड़ने वालों को शर्म आनी चाहिए और सड़क अनुशासन सभी की जिम्मेदारी है.
पाषाण येथे फुटपाथ वरून गाडी चालवणाऱ्या लोकांची आरती .. pic.twitter.com/3xKftKWHVZ
— पुणेरी स्पिक्स™ Puneri Speaks (@PuneriSpeaks) December 10, 2025
यह भी पढ़ें: ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड निकला 3 लाख सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर! मालिक को पता चला तो उड़ गई नींद
इंटरनेट ने इस अनोखे विरोध को लेकर क्या कहा?
वीडियो वायरल होते ही अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कई लोगों ने इसे शांतिपूर्ण लेकिन ताकतवर विरोध बताया और कहा कि यही असली ‘पुनेरी स्पिरिट’ है. किसी ने लिखा, “रिस्पेक्ट. यही सच्ची पुणेरी भावना है.” लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि पूरी गलती बाइक चालकों की भी नहीं है. खराब रोड प्लानिंग और भारी ट्रैफिक के कारण कई बार लोग मजबूरी में फुटपाथ पर चढ़ जाते हैं. एक यूजर ने लिखा, “शहर के हालात ऐसे हैं कि लोग क्या करें.”