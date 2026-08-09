'कान पकड़ के बोल... गलती हो गई भाई!' कांवड़ यात्रियों ने पुनीत सुपरस्टार को घेरा, Viral Video पर भड़के लोग

कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के बीच सोशल मीडिया से जुड़ा एक वीडियो चर्चा में आ गया है. वायरल वीडियो क्लिप में सोशल मीडिया पर्सनैलिटी पुनीत सुपरस्टार नजर आ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि यह उनका पहला कांवड़ यात्रा का अनुभव था और इसी दौरान कुछ कांवड़ यात्रियों ने उन्हें घेर लिया.
वीडियो में पुनीत के आसपास कई लोग दिखाई दे रहे हैं. कैमरे के पीछे मौजूद एक व्यक्ति उनसे कान पकड़कर अपनी गलती मानने के लिए कहता है. पुनीत उस समय चुपचाप उसकी बात सुनते नजर आते हैं. कुछ ही देर में वीडियो का यह हिस्सा सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर होने लगा. हालांकि, वीडियो की पूरी परिस्थितियां साफ नहीं हैं और इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर विवाद की शुरुआत किस बात से हुई.
वायरल वीडियो में कैमरे के पीछे से एक शख्स पुनीत से कहता सुनाई देता है, 'कान पकड़ के गलती मान और बोल भाई, गलती हो गई मुझसे.' इसके बाद पुनीत कथित तौर पर माफी मांगते हुए नजर आते हैं. वीडियो में एक और व्यक्ति उनसे कांवड़ यात्रियों की सेवा करने और उनके पैर छूने की बात कहता सुनाई देता है. हालांकि, यह साफ नहीं है कि पुनीत ने ऐसा क्या किया था, जिसकी वजह से उन्हें इस तरह माफी मांगने के लिए कहा गया. यही वजह है कि वायरल क्लिप को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.
Instagram reeler Puneet Superstar, on Kanwar Yatra, caught by Kanwariyas and forced to seek the apology by touching their feet pic.twitter.com/nMDeDslFc1
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 7, 2026
इस पूरे मामले की सबसे अहम बात यही है कि वीडियो में विवाद की शुरुआत दिखाई नहीं देती. क्लिप सीधे उस हिस्से से शुरू होती है, जहां पुनीत कुछ कांवड़ यात्रियों के बीच खड़े दिखाई देते हैं. इससे यह भी साफ नहीं है कि वीडियो में कही जा रही बातें किस घटना के संदर्भ में थीं. सोशल मीडिया पर वीडियो के साथ अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पूरी घटना का संदर्भ सामने नहीं आया है. वायरल पोस्ट में यह जरूर कहा गया कि यह वीडियो पुनीत के पहली बार कांवड़ यात्रा पर जाने के बाद सामने आया. इसी वजह से इसे उनकी यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है.
वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इसे लेकर अपनी-अपनी राय रखनी शुरू कर दी. कुछ यूजर्स ने पुनीत पर सवाल उठाए और कहा कि धार्मिक यात्रा को सोशल मीडिया कंटेंट बनाने से बचना चाहिए. वहीं, कुछ लोगों ने पूरे मामले को ही एक तरह का सोशल मीडिया ड्रामा बताया. एक यूजर ने लिखा कि पुनीत कब एक्टिंग कर रहे हैं और कब सच में कुछ कर रहे हैं, यह समझना मुश्किल है.
एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि हर जगह 'लॉर्ड पुनीत' की फील्डिंग सेट हो रही है. कुछ लोगों ने घटना को लेकर ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया भी दी. एक यूजर ने कमेंट किया कि कुछ लोग सनातन को ड्रामा बना रहे हैं और उन्हें शर्म आनी चाहिए. वहीं, कुछ कमेंट्स में पुनीत के अंदाज को लेकर मजाक भी किया गया. एक यूजर ने लिखा कि कांवड़ियों ने पुनीत को 'सुपरस्टार' से अलग ही बना दिया.
पुनीत सुपरस्टार अपने अलग अंदाज के वीडियो और विवादित सोशल मीडिया कंटेंट की वजह से पहले भी इंटरनेट पर चर्चा में रहे हैं. उनके वीडियो को लेकर अक्सर लोगों की राय बंटी रहती है. कुछ लोग उनके बेबाक अंदाज को पसंद करते हैं, जबकि कुछ उनके कंटेंट को बुरा-भला बताते हैं. इस मामले में भी कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि हो सकता है कि पूरी घटना कैमरे के सामने हुई किसी तरह की परफॉर्मेंस या कंटेंट का हिस्सा हो. हालांकि, इस दावे की भी कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. दूसरी तरफ, कुछ लोगों का मानना है कि अगर वीडियो में दिखाई गई घटना वास्तविक है, तो धार्मिक यात्रा के दौरान इस तरह की स्थिति पैदा होना चिंता की बात है.
यह वीडियो एक्स समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया है. इसे शेयर करने वाले पोस्ट में दावा किया गया कि पुनीत को कांवड़ यात्रियों ने रोककर माफी मांगने के लिए कहा. वीडियो को लेकर लोगों के बीच बहस लगातार बढ़ती गई. हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले छोटे वीडियो अक्सर पूरी घटना की सिर्फ एक झलक दिखाते हैं. ऐसे में बिना पूरे संदर्भ के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा. इस वीडियो के मामले में भी यह पता लगाना जरूरी है कि घटना से पहले क्या हुआ था और पुनीत से माफी क्यों मंगवाई गई.
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