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'कान पकड़ के बोल... गलती हो गई भाई!' कांवड़ यात्रियों ने पुनीत सुपरस्टार को घेरा, Viral Video पर भड़के लोग

सोशल मीडिया पर पुनीत सुपरस्टार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कथित तौर पर कांवड़ यात्रियों के बीच घिरे नजर आ रहे हैं. वीडियो में पीछे से एक शख्स उन्हें कान पकड़कर अपनी गलती मानने और माफी मांगने के लिए कहता सुनाई देता है. इसके बाद पुनीत माफी मांगते और कांवड़ यात्रियों की सेवा करने की बात कहते नजर आते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 09, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 12:52 PM IST
'कान पकड़ के बोल... गलती हो गई भाई!' कांवड़ यात्रियों ने पुनीत सुपरस्टार को घेरा, Viral Video पर भड़के लोग
Image Credit: Image credit: X/@gharkekalesh

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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