/क्या पुनीत सुपरस्टार की हो गई मौत? इंस्टाग्राम पेज पर RIP क्यों लिख रहे हैं फैन्स, पब्लिसिटी स्टंट या सच में हुई डेथ

Puneet Superstar Died Rumors: सोशल मीडिया की दुनिया में अपने अजीबोगरीब कारनामों के लिए मशहूर बिग बॉस फेम और कंटेंट क्रिएटर पुनीत सुपरस्टार को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. पुनीत सुपरस्टार के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके लेटेस्ट पोस्ट्स के नीचे कमेंट सेक्शन में लोग लगातार 'RIP' (रेस्ट इन पीस) लिख रहे हैं. जैसे ही यह ट्रेंड सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उनके फैन्स के बीच हड़कंप मच गया और लोग परेशान होने लगे. हालांकि, जी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पुनीत सुपरस्टार के साथ किसी भी अनहोनी या हादसे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. यह पूरी तरह से सोशल मीडिया रिएक्शन पर आधारित खबर है.
पुनीत सुपरस्टार अक्सर इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींचने के लिए जाने जाते हैं. कभी अपने शरीर पर पेंट उड़ेल लेना तो कभी नाले के कीचड़ में नहा लेना, उनकी इसी अनोखी शैली ने उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल बनाया है. वह अपने तीखे और अतरंगी बयानों से मिनटों में कंटेंट वायरल कर देते हैं. यही वजह है कि जब अचानक उनके कमेंट सेक्शन में फैन्स 'RIP' लिखने लगे, तो कई लोगों को लगा कि यह भी उनका कोई नया पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है.
यह पहली बार नहीं है जब पुनीत सुपरस्टार के निधन की फर्जी खबर उड़ी हो. करीब एक महीने पहले भी एक शेफ ने दावा किया था कि उनके घर के ठीक सामने पुनीत सुपरस्टार का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मौत हो चुकी है. उस समय भी फैन्स उन्हें ढूंढने लगे थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन के दौरान देखा गया था, जहां प्रदर्शनकारियों से घिरने के बाद उन्हें भागना पड़ा था.
हालिया स्थिति की बात करें तो पुनीत सुपरस्टार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक दिन पहले ही एक साथ दर्जनों वीडियो पोस्ट किए हैं. इन सभी वीडियो में वह पूरी तरह ठीक नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने 'RIP' लिखना शुरू कर दिया. एक यूजर ने तो यह भी कमेंट किया, "Rip वाली वीडियो देख देख कौन आया है यहां."
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.