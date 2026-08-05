/मौत की खबरों के बीच पुनीत सुपरस्टार ने इंस्टाग्राम पर दनादन डाले 60-70 वीडियो, देखिए क्या-क्या कह डाला? फैन्स भी हुए हैरान

Puneet Superstar Fake Death Rumours: सोशल मीडिया के 'लॉर्ड' कहे जाने वाले और बिग बॉस फेम पुनीत सुपरस्टार एक बार फिर इंटरनेट पर छाए हुए हैं. पिछले कुछ दिनों से उनके इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन में यूजर्स लगातार RIP लिख रहे हैं, जिससे उनके फैन्स बेहद चिंता में पड़ गए थे. हर कोई यही सवाल पूछ रहा था कि क्या वाकई पुनीत सुपरस्टार के साथ कोई हादसा हो गया है. लेकिन अब पुनीत ने इस ड्रामे और अफवाहों का ऐसा जवाब दिया है कि ट्रोलर्स का मुंह बंद हो गया है.
एक्सीडेंट में मौत का हुआ था झूठा दावा
बात जून महीने के आखिर की है जब इंटरनेट पर एक शेफ ने दावा कर दिया था कि पुनीत सुपरस्टार का उनके घर के ठीक सामने एक्सीडेंट हो गया है और इस हादसे में उनकी जान चली गई है. इस शेफ ने दावा किया था कि जब उसने घर का गेट खोला तो वहां पुनीत ही थे. इस खबर के आते ही फैंस काफी परेशान हो गए थे और सोशल मीडिया पर उनको ढूंढने लगे. हालांकि बाद में उन्हें दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन के दौरान देखा गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया था और उन्हें भागना पड़ा था.
कमेंट बॉक्स में मची 'RIP' की होड़
पुनीत सुपरस्टार की मौत की खबर पूरी तरह फर्जी और महज एक अफवाह है. लेकिन इसके बावजूद कुछ ट्रोलर्स उनके हर नए वीडियो के नीचे लगातार RIP लिखना शुरू कर चुके हैं. इससे आम लोगों के बीच भारी कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि आखिर पुनीत के साथ हुआ क्या है. कुछ लोग इसे महज एक पब्लिसिटी स्टंट मान रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग सिर्फ पुनीत को परेशान करने के लिए ऐसा कमेंट कर रहे हैं.
अफवाहों के बीच इंस्टाग्राम पर दनादन 60-70 वीडियो!
पुनीत सुपरस्टार को इन अफवाहों से कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने अपनी मौत की खबरों को हवा में उड़ाते हुए इंस्टाग्राम पर एक के बाद एक लगभग 60 से 70 वीडियो पोस्ट कर डाले. वे अपने पुराने और मजेदार अंदाज में रील्स शेयर कर रहे हैं और अपना काम बदस्तूर जारी रखे हुए हैं. इससे यह साफ हो गया है कि वे पूरी तरह ठीक हैं और केवल उनके नाम पर फेक न्यूज फैलाई जा रही थी.
"कल कसाना डीजे पर आ रहा हूं!"
अपने एक ताजा वीडियो में पुनीत सुपरस्टार ने सभी अफवाहों को धता बताते हुए कहा, "तो मैं भाई कल आ रहा हूं कसाना डीजे पर, खूब डांस करूंगा, खूब नाचूंगा, ख़ूब मौज-मस्ती करूंगा. बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय." उनके इस वीडियो पर भी ट्रोलर्स बाज नहीं आए और कमेंट में लिखने लगे, "सर आप तो मर गए हो, जिंदा कैसे हो?" वहीं एक यूजर ने मज़ाक उड़ाते हुए लिखा, "भाई तुम तो RIP हो ना?" तो दूसरे ने लिखा, "ये पुनीत नहीं, उसकी आत्मा रील बना रही है." ट्रोलर्स चाहे कुछ भी कहें, 'लॉर्ड पुनीत' को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वे अपने अंदाज में लगातार इंटरनेट पर गदर मचा रहे हैं.
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