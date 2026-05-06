बंगाल में आई BJP तो पंजाब के नाई ने दिनभर फ्री में काटे दाढ़ी-बाल! बोला- मोदी मेरे गुरुजी हैं क्योंकि...

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे देश में हलचल मचा दी है. जहां एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं, वहीं पंजाब के फाजिल्का से एक दिल छू लेने वाली खबर सामने आई है. यहां एक नाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी दीवानगी और जीत की खुशी को अनोखे तरीके से जाहिर किया है.

बंगाल की जीत और पंजाब में जश्न

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत ने समर्थकों के बीच उत्साह भर दिया है. मंगलवार को देशभर में जश्न का माहौल देखा गया लेकिन पंजाब के फाजिल्का में यह जश्न कुछ अलग ही अंदाज में मनाया गया. यहां के एक स्थानीय सैलून मालिक ने अपनी खुशी को सेवा में बदल दिया.

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मन्नत हुई पूरी तो दी 'फ्री सर्विस'

फाजिल्का के रहने वाले सैलून मालिक नवीन सैन चिश्ती प्रधानमंत्री मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं. उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत होती है, तो वे पूरे दिन लोगों की फ्री में कटिंग और शेविंग करेंगे. जैसे ही बीजेपी की जीत सुनिश्चित हुई, नवीन ने अपनी दुकान के बाहर फ्री सेवा का बोर्ड लगा दिया. नवीन का कहना है कि पीएम मोदी ने बहुत मेहनत की है और यह जीत उसी का परिणाम है.

PM मोदी को मानते हैं अपना गुरु

न्यूज एजेंसी ANI द्वारा साझा किए गए वीडियो में नवीन के सैलून का नजारा साफ देखा जा सकता है. नवीन ने अपनी दुकान में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगा रखी है और वे उन्हें अपना 'गुरुजी' मानते हैं. नवीन का कहना है कि उन्होंने मोदी जी से केवल एक ही बात सीखी है और वह है 'सेवा भावना'. उनके अनुसार, अगर सच्चे मन से काम किया जाए, तो परमात्मा भी साथ देता है.

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पंजाब के लिए भी है 'बड़ा प्लान'

बातचीत के दौरान नवीन काफी उत्साहित नजर आए. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि अगर भविष्य में पंजाब में बीजेपी की सरकार आती है, तो उनके पास इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट तैयार है. हालांकि, उन्होंने उस सीक्रेट प्रोजेक्ट का खुलासा नहीं किया और कहा कि समय आने पर ही वे अपनी अगली बड़ी योजना के बारे में बताएंगे. नवीन की इस अनोखी पहल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग उनके इस समर्पण और निस्वार्थ सेवा की तारीफ कर रहे हैं. जहां नेता चुनाव जीतने के लिए लुभावने वादे करते हैं, वहीं एक आम आदमी का अपने नेता के प्रति ऐसा प्यार वाकई मिसाल है.