शराब-मांस-तंबाकू पर बैन! पंजाब के तीन शहरों में सरकार ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला? जाने से पहले जान लें रूल

Sikh Takhts In Punjab: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आनंदपुर साहिब, अमृतसर का श्री हरिमंदिर साहिब गलियारा और तलवंडी साबो को अब 'पवित्र शहर' माना जाएगा. ये तीनों जगहें इसलिए खास हैं क्योंकि सिख धर्म के पांच में से तीन सबसे बड़े तख्त यहीं मौजूद हैं. सरकार का कहना है कि लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी कि इन धार्मिक स्थानों पर माहौल पूरी तरह शुद्ध और मर्यादित रहे.

इन पवित्र शहरों में कौन-कौन सी चीजें अब नहीं मिलेंगी?

सरकार ने साफ कर दिया है कि इन तीनों शहरों में शराब, मांस, मछली, तंबाकू, सिगरेट और किसी भी तरह के नशे की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी. सरकार का भरोसा है कि इससे इन ऐतिहासिक स्थानों का सम्मान और पवित्रता बनी रहेगी. सिख संगत भी इस फैसले से खुश दिखाई दे रही है क्योंकि यह मांग कई वर्षों से उठाई जा रही थी.

सिख धर्म के सबसे पुराने तख्त श्री अकाल तख्त की क्या है खासियत?

श्री अकाल तख्त साहिब, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर स्थित है और इसे सिख धर्म का सबसे ऊंचा तख्त माना जाता है. इसे गुरु हरगोबिंद साहिब ने 1606 में बनवाया था. यहां सिख धर्म से जुड़े बड़े धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं. इसी वजह से इसकी पहचान सिखों के सबसे महत्वपूर्ण तख्त के रूप में होती है.

तख्त श्री केशगढ़ साहिब को खालसा पंथ से कैसे जोड़ते हैं?

यह तख्त आनंदपुर साहिब में स्थित है और इसे खालसा पंथ के जन्मस्थान के रूप में जाना जाता है. 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहीं पर खालसा पंथ की स्थापना की थी. इसलिए यह स्थान सिखों के लिए बहादुरी, इतिहास और आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है. दुनिया भर से सिख यहां दर्शन करने आते हैं.

तख्त श्री दमदमा साहिब को इतना पवित्र क्यों माना जाता है?

तलवंडी साबो में स्थित तख्त श्री दमदमा साहिब की खासियत यह है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहीं पर रुककर गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम और प्रमाणिक संस्करण तैयार किया था. यह जगह ज्ञान, इतिहास और आध्यात्मिक शक्ति का बड़ा केंद्र मानी जाती है. यहां आने वाले श्रद्धालु इस स्थान की ऐतिहासिक गहराई को महसूस करते हैं.

पंजाब के बाहर मौजूद दो तख्त आखिर कहां हैं?

पहला है तख्त श्री पटना साहिब, जो बिहार के पटना में है. यहां गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ था, इसलिए यह स्थान बहुत पवित्र माना जाता है. दूसरा है तख्त श्री हजूर साहिब, जो महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित है. यहीं गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना शरीर त्यागा था. दोनों तख्तों की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पहचान इतनी मजबूत है कि दुनिया भर से श्रद्धालु यहां आते हैं.