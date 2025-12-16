Advertisement
देश के इन तीन सिटी में क्यों लगा शराब-सिगरेट-मांस पर बैन? यहां जाने से पहले जान लें कायदे-कानून

Punjab Holy Cities: पंजाब सरकार ने अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को राज्य के पवित्र शहर घोषित किया है. इन शहरों में शराब, तंबाकू और मांस की बिक्री पर सख्त पाबंदियां लगेंगी ताकि धार्मिक गरिमा बनी रहे.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 16, 2025, 08:11 AM IST
Punjab Govt Declares Holy Cities: पंजाब सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए अमृतसर की वॉल्ड सिटी, रूपनगर जिले के श्री आनंदपुर साहिब और बठिंडा जिले के तलवंडी साबो यानी श्री दमदमा साहिब को आधिकारिक रूप से राज्य के पवित्र शहर घोषित कर दिया. सरकार का कहना है कि इन शहरों की ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी था. इन स्थानों का सिख इतिहास में विशेष महत्व रहा है और यहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं.

इस फैसले को किसकी मंजूरी मिली है?

गृह मामलों के विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में साफ किया गया है कि इस निर्णय को पंजाब के राज्यपाल की औपचारिक मंजूरी मिल चुकी है. इसके बाद राज्य के कई विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन तीनों शहरों की अधिसूचित सीमाओं में नए नियमों को सख्ती से लागू करें. यह अधिसूचना जल्द ही पंजाब के आधिकारिक गजट में प्रकाशित की जाएगी.

शराब और नशे को लेकर क्या पाबंदियां लगेंगी?

अधिसूचना के मुताबिक आबकारी विभाग को निर्देश दिया गया है कि अमृतसर की वॉल्ड सिटी और श्री आनंदपुर साहिब व तलवंडी साबो की नगर सीमाओं में शराब और उससे जुड़े उत्पादों की बिक्री और सेवन पर रोक लगाई जाए. इसके साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को सिगरेट, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए हैं.

मांस की बिक्री को लेकर क्या आदेश जारी हुए हैं?

धार्मिक पवित्रता बनाए रखने के लिए पशुपालन विभाग से भी अनुरोध किया गया है कि इन पवित्र शहरों की अधिसूचित सीमाओं में मांस की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाया जाए. सरकार का मानना है कि इस तरह के कदम इन धार्मिक स्थलों की आध्यात्मिक भावना को मजबूत करेंगे और श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान होगा. स्थानीय सरकार विभाग के साथ-साथ अमृतसर, रूपनगर और बठिंडा के डिप्टी कमिश्नरों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे सभी आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें. प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हो.

यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान की पहले की घोषणाओं से जुड़ा हुआ है. पिछले महीने उन्होंने श्री आनंदपुर साहिब को हेरिटेज स्ट्रीट सिटी के रूप में विकसित करने की बात कही थी. वहां एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से शहर की धार्मिक गरिमा और आध्यात्मिक चरित्र को बनाए रखने की अपील की थी.

मुख्यमंत्री ने कहा था कि आनंदपुर साहिब में हेरिटेज स्ट्रीट बनाई जाएगी और शहर का स्वरूप पूरी तरह बदलता नजर आएगा. उन्होंने यह भी कहा कि अब यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ से जुड़े इस ऐतिहासिक शहर की पवित्रता को हर हाल में सुरक्षित रखा जाए.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

PunjabAmritsarviraltrending

