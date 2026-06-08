/कचरा उठाने काम करने वाला दुबई में कमाता है इतना पैसे, इस लड़के पर क्यों फिदा हुआ इंटरनेट?

Dubai Garbage Collector Salary: आजकल हर किसी के सिर पर दुबई जाने का भूत सवार है. हर कोई सोचता है कि वहां जाते ही नोटों की बारिश होने लगेगी. लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? सोशल मीडिया पर इस समय पंजाब के रहने वाले एक लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है. यह लड़का दुबई में कचरा उठाने यानी गारबेज कलेक्शन का काम करता है. जब उसने अपनी महीने की कमाई और काम के घंटों का खुलासा किया, तो इंटरनेट पर एक नई बहस छिड़ गई है. कोई उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि इतनी मेहनत के बदले यह सैलरी बहुत कम है.
कौन है यह लड़का और क्या है वीडियो?
सोशल मीडिया पर जगदीश चावला नाम के एक कंटेंट क्रिएटर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उनकी मुलाकात अभिषेक सिंह से होती है, जो पंजाब के रहने वाले हैं. अभिषेक पिछले 7-8 महीनों से दुबई में कचरा उठाने का काम कर रहे हैं. वीडियो में अभिषेक के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है और वह बहुत ही सादगी से अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे हैं.
पढ़ाई छोड़कर जाना पड़ा दुबई
अभिषेक ने बताया कि भारत में वह अपनी पढ़ाई कर रहे थे. लेकिन फिर उन्हें अपने भाई के जरिए दुबई में नौकरी का मौका मिला. उनके भाई भी उसी कंपनी में काम करते हैं. घर की स्थिति और बेहतर भविष्य की उम्मीद में अभिषेक ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और दुबई चले आए. अब वह वहां की सड़कों और सोसायटियों को साफ रखने में अपना योगदान दे रहे हैं.
12 घंटे की कड़ी मेहनत और कमाई का सच
जब अभिषेक से उनकी सैलरी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि वह रोजाना करीब 11 से 12 घंटे काम करते हैं. इसके बदले उन्हें हर महीने लगभग 1,800 से 1,900 दिरहम मिलते हैं. अगर भारतीय रुपयों में बात करें, तो यह रकम करीब ₹49,000 बैठती है. दुबई जैसी जगह पर हर दिन 12 घंटे लगातार कचरा उठाना कोई आसान काम नहीं है.
कंपनी क्या देती है और जेब से क्या जाता है?
अभिषेक ने वीडियो में बताया कि कंपनी उन्हें रहने के लिए कमरा यानी अकोमोडेशन तो देती है. लेकिन खाने-पीने का पूरा खर्च उन्हें खुद ही उठाना पड़ता है. दुबई जैसे महंगे शहर में खुद के खाने का खर्च निकालने के बाद उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं बचते हैं. इस वीडियो को देखने के बाद लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग अभिषेक के जज्बे को सलाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेहनत कोई भी हो, छोटी नहीं होती, तुम बहुत आगे जाओगे भाई.
वहीं दूसरी तरफ, कई यूजर्स का कहना है कि 12 घंटे की हाड़तोड़ मेहनत के लिए ₹49,000 की सैलरी बहुत ही कम है. एक यूजर ने लिखा, "भाई तुम वहां फंस गए हो, इससे ज्यादा तो इंसान भारत में ही कमा लेता है."