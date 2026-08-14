/ये इंडिया हो ही नहीं सकता... रेलवे स्टेशन की सफाई देख पंजाबी यूट्यूबर के उड़े होश, Video शेयर कर सबको चौंकाया

भारत में ही एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जिसे देखकर आप कुछ देर के लिए भूल जाएंगे कि आप भारत में हैं या जापान में. हाल ही में केरल पहुंचे एक पंजाबी बैकपैकर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. जैसे ही उसने केरल के कासरगोड रेलवे स्टेशन पर कदम रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं. स्टेशन की चमचमाती पटरियां और 5-स्टार सुविधाएं देखकर उसने एक वीडियो बनाया जो अब इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है.
सोशल मीडिया पर 'बैकपैक अनमोल' (@backpacker_anmol) नाम से मशहूर एक पंजाबी हिचहाइकर हाल ही में अपनी यात्रा के दौरान केरल पहुंचा. कासरगोड रेलवे स्टेशन पर उतरते ही वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह गया. अनमोल ने स्टेशन की सफाई और व्यवस्था का एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसका टाइटल था "दिस इज नॉट जापान, इट इज केरल" यानी 'यह जापान नहीं, केरल है'. इस वीडियो के सामने आते ही लोग स्टेशन के मुरीद हो गए हैं. खबर के अनुसार यह जानकारी अनमोल के इंस्टाग्राम वीडियो से सामने आई है.
पटरियों पर भी नहीं दिखा कचरे का एक तिनका
वीडियो में अनमोल ने दिखाया कि कैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पूरी तरह से धूल, रैपर और किसी भी तरह की गंदगी से मुक्त था. आमतौर पर भारतीय स्टेशनों की पटरियों पर प्लास्टिक की बोतलें और कचरा दिखता है, लेकिन कासरगोड की पटरियां बिल्कुल साफ-सुथरी थीं. यात्री बेहद शांति से ट्रेन का इंतजार कर रहे थे. अनमोल ने वीडियो में कहा, "बचपन से हमने सुना था कि केरल पढ़े-लिखे और प्रगतिशील लोगों का राज्य है लेकिन आज यहां आकर मैंने इसे अपनी आंखों से देख लिया."
स्टेशन पर मिलीं 5-स्टार लाउंज
सफाई के अलावा स्टेशन की आधुनिक सुविधाओं ने भी पाजी का दिल जीत लिया. अनमोल ने प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के बैठने की शानदार व्यवस्था दिखाई. इसके साथ ही उसने स्टेशन पर बने एक डेडिकेटेड लाउंज को भी दिखाया, जहां यात्रियों के आराम के लिए 'मसाज चेयर्स' लगी हुई थीं. अनमोल ने खुशी जताते हुए कहा कि "सच कहूं तो अपनी जिंदगी में पहली बार भारत में इतना साफ और खूबसूरत रेलवे स्टेशन देखा है. केरल में यह मेरा पहला ही दिन है, लेकिन इसे देखकर लग रहा है कि यह राज्य मेरा दिल जीतने वाला है."
वायरल वीडियो पर केरलवासियों ने लुटाया प्यार
खबर के अनुसार इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए जाने के बाद से इस वीडियो को 7.8 लाख से ज्यादा व्यूज और हजारों कमेंट्स मिल चुके हैं. केरल के स्थानीय लोगों ने अनमोल का दिल खोलकर स्वागत किया. एक यूजर ने लिखा, "हमारे होमटाउन की तारीफ होते देख बहुत खुशी हुई, शेयर करने के लिए शुक्रिया भाई." वहीं एक अन्य लोकल यूजर ने कासरगोड के छिपे हुए खूबसूरत स्थानों जैसे बेकल किला, रानीपुरम और अनंतपुरा लेक टेम्पल घूमने का सुझाव दिया.