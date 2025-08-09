इस पहेली ने सबको कर दिया कंफ्यूज, कौन है सबसे छोटा बच्चा और लोग उसके नाम पर क्यों हंसते हैं?

Brain Teaser: सोशल मीडिया पर एक ऐसी पहेली वायरल हो रही है, जिसे पढ़कर लोग अपना सिर पकड़ रहे हैं. कुछ लोग इसे तुरंत हल कर लेते हैं, तो कुछ घंटों तक सोचते रह जाते हैं. यह पहेली दिमाग को तेज करने के साथ-साथ बच्चों को भी सोचने पर मजबूर कर देती है, लेकिन साथ ही उन्हें थोड़ा चिढ़ा भी सकती है. पहेली कहती है – “मिसेज वाट के 5 बच्चे हैं. सबसे बड़े चार बच्चों के नाम हैं लाला, लिले, लिली और लो लो. सबसे छोटे बच्चे का नाम क्या है, और लोग उसके नाम पर क्यों हंसते हैं?” सुनने में आसान लगने वाली यह पहेली कई लोगों को उलझा रही है.

पहेली में आखिर सवाल क्या है?

ज्यादातर लोगों ने सोचा कि छोटे बच्चे का नाम लुलु होगा. इसकी वजह यह थी कि पहले चार बच्चों के नाम में सिर्फ स्वर बदल रहे हैं – A, E, I, O, तो आखिरी में U आता है. एक यूजर ने लिखा, “लगता है सबसे छोटे का नाम लुलु है, शायद लोग हंसते हैं क्योंकि ‘लिटिल लुलु’ नाम का एक पुराना कार्टून और कॉमिक कैरेक्टर है.” लेकिन ये जवाब गलत था.

असली जवाब क्या है?

इस पहेली का सही जवाब सुनकर शायद आप भी हंस देंगे. दरअसल, सवाल में जो लिखा है – “What is the name of the youngest child” – उसमें ‘What’ कोई सवाल नहीं है, बल्कि सबसे छोटे बच्चे का असली नाम है. यानी बच्चे का नाम है ‘व्हाट वाट’ (What Watt). लोग इसलिए हंसते हैं क्योंकि यह नाम सुनने में मजेदार और थोड़ा अजीब लगता है.

दिमाग घुमा देने वाली ट्रिक

यह पहेली इसीलिए मुश्किल लगी क्योंकि दिमाग अपने-आप ‘व्हाट’ को एक सवाल की तरह समझ लेता है, नाम के रूप में नहीं. यही छोटी सी ट्रिक ज्यादातर लोगों को गलत दिशा में सोचने पर मजबूर कर देती है.