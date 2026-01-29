अजगर को पकड़ने गया शख्स, लेकिन सांप ने ऐसे पलटकर किए हमले कि रेस्क्यू बना जानलेवा खेल, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर रोजाना तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो देखते ही रोंगटे खड़े कर देते हैं. हाल ही में वायरल हुआ एक वीडियो भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें इंसान और एक विशालकाय अजगर के बीच खतरनाक आमना-सामना देखने को मिलता है. वीडियो में एक शख्स अजगर को पकड़ने की कोशिश करता नजर आता है, लेकिन पलभर में हालात ऐसे बदलते हैं कि रेस्क्यू एक जानलेवा खेल बन जाता है. अजगर बार-बार हमला करता है और शख्स हर वार से खुद को बचाने की कोशिश करता है. यह नजारा किसी थ्रिलर फिल्म के सीन से कम नहीं लगता और यही वजह है कि लोग इस वीडियो को देखकर हैरान भी हैं और डरे हुए भी.

अजगर को बाहर निकालते ही बदला खेल का रुख

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शख्स झाड़ियों के बीच छिपे विशाल अजगर की पूंछ पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही अजगर पूरी तरह बाहर आता है, वह अचानक पलटकर हमला कर देता है. अजगर का यह अटैक इतना तेज होता है कि देखने वालों की सांसें थम जाती हैं. शख्स हालांकि पहले से सतर्क रहता है और तुरंत पीछे हटकर खुद को बचा लेता है. इसके बाद अजगर एक नहीं, बल्कि कई बार उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि जरा-सी चूक उसकी जान पर भारी पड़ सकती थी.

बार-बार के हमले और इंसान की हिम्मत

अजगर के लगातार हमलों के बावजूद शख्स हिम्मत नहीं हारता. हर बार जब सांप हमला करता है, वह खुद को बचाने के लिए सही दूरी बनाए रखता है. वीडियो में दिखता है कि अजगर पूरी ताकत से वार कर रहा है, लेकिन शख्स का अनुभव और फुर्ती उसे बचा लेती है. आखिरकार वह सही मौके का इंतजार करता है और अजगर के सिर के पास पहुंचकर उसका मुंह दबा देता है, ताकि वह दोबारा हमला न कर सके. यह पल वीडियो का सबसे खतरनाक हिस्सा माना जा रहा है. आम लोगों के लिए ऐसी हिम्मत दिखाना आसान नहीं है, क्योंकि अजगर जैसे सांप का एक भी वार जानलेवा साबित हो सकता है.

सोशल मीडिया पर वायरल वायरल हुआ वीडियो

इस खौफनाक वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @pmcafrica नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. एक मिनट नौ सेकंड के इस वीडियो को अब तक करीब 19 लाख बार देखा जा चुका है और हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं. वीडियो पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. किसी ने इसे पागलपन भरी हरकत बताया, तो किसी ने शख्स की हिम्मत की तारीफ की. कुछ यूजर्स ने कहा कि ऐसे जानवरों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, जबकि कई लोगों ने उसे ‘रियल लाइफ टारजन’ तक कह दिया.