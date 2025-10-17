Advertisement
Hindi Newsजरा हटके

दम घोंटकर हिरण को मार रहा था अजगर, तभी महिला ने रोकी अपनी कार और फिर...

Python Hunts Deer On Roadside: सड़क किनारे एक विशाल अजगर ने हिरण को लपेट रखा था और अपनी पूरी ताकत से उसका दम घोंट रहा था. तभी हिरण को बचाने के लिए ये बहादुर महिला अजगर से ही भिड़ गई. वीडियो देखें.

 

Oct 17, 2025, 01:23 PM IST
Ajgar Ka video: सोशल मीडिया पर अजगर के वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं. जिसमें दिखता है कि अजगर ने किसी जानवर को निगल लिया है, लेकिन आज हम जिस वीडियो के बारे में बता रहे हैं वो बिल्कुल अलग है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला ने हिरण को अजगर की मजबूत पकड़ से छुड़ाया है. अब सोशल मीडिया पर लोग इस महिला की खूब तारीफ कर रहे हैं. 

अजगर ने दबोच रखा था हिरण
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि सड़क किनारे एक भारी भरकम अजगर है. जिसने एक हिरण को कस के जकड़ा हुआ है. इस दौरान अजगर पूरी ताकत से हिरण का दम घोंटने की कोशिश कर रहा था. तभी हिरण के लिए एक बहादुर महिला फरिश्ता बनकर आती है. महिला जब हिरण को इस हाल में देखती है तो अपनी कार से उतरती है और हिरण को बचाने का फैसला करती है.
यह भी पढ़ें: बाइक के इस पार्ट में मिला सांप, सब हैरान कि वहां तक पहुंचा कैसे? Video देखें

 

कैसे बचाई हिरण की जान?
महिला के पास अजगर का सामना करने के लिए कोई हथियार नहीं था. ऐसे में वहां एक पेड़ का छोटा-सा टुकड़ा पड़ा था. उसी पेड़ के झाड़ से महिला ने अजगर को भगाने की कोशिश की. इस दौरान अजगर ने भी महिला पर पलटवार करने की कोशिश की. इस दौरान एक ओर अजगर का हमला था और दूसरी ओर हिरण की जान भी खतरे में थी. ऐसे में महिला ने भी हार नहीं मानी और अजगर का डटकर सामना किया. आखिरकार महिला के हौसलों के सामने अजगर को हार माननी पड़ी और वो वहां से दुम दबाकर भाग गया.

महिला ने बचा लिया हिरण
जैसे ही हिरण को छोड़कर अजगर जंगल की ओर भागा वैसे ही हिरण भी सीधे महिला की ओर भागा. ये नजारा काफी भावुक कर देने वाला था. महिला ने भी उसे वहां नहीं छोड़ा और अपने साथ कार में बैठाकर अपने घर ले गई.

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @NemanjicZoran नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और सिर्फ दो दिन के भीतर इस वीडियो को 3 लाख से ज्यादा यूजर्स देख चुके हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

