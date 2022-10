Viral Video: ऐसी भयानक काया का अजगर कभी नहीं देखा होगा आपने, जिसने भी देखा आंखें रह गईं खुली

Python Inside House: सांप या अजगर ऐसे जीव हैं जिनका ख्याल आने से ही डर लग जाता है. डर लगना लाजमी भी है क्योंकि ये खतरनाक होते हैं और इनके हमले से जान भी जा सकती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में डरावनी काया का अजगर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. यह अजगर एक घर की सीढ़ी की रेलिंग पर रेंगते हुए ऊपर जा रहा है. आइये आपको दिखाते हैं ये डरा देने वाला वीडियो.

इंटरनेट पर तबाही मचा रहा वीडियो

सांप और अजगर कई लोगों के लिए सबसे बड़े डर का कारण होते हैं और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपको सांप के रेलिंग पर फिसलते हुए इस वायरल वीडियो को देखने से निश्चित रूप से बचना चाहिए. इस बड़े अजगर का सीढ़ी के रेलिंग पर रेंगने का वीडियो इंटरनेट पर तबाही मचा रहा है. वीडियो को भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है.

यहां देखें वायरल वीडियो

To go up,

One doesn’t need a staircase every time pic.twitter.com/UIix7uby89

— Susanta Nanda (@susantananda3) October 17, 2022