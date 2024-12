क्या अजगर ने इंसान को निगल लिया है? भारी बारिश से आई बाढ़ में खौफनाक तस्वीर

Thailand Flood Heavy Rain: मलेशिया और दक्षिणी थाईलैंड में हाल की भारी बारिश और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है. बाढ़ के कारण कई लोग मारे गए हैं और सैकड़ों हजारों घर प्रभावित हुए हैं. थाईलैंड के आपदा निवारण और शमन विभाग ने 25 मौतों की पुष्टि की है और 300,000 से अधिक घरों को इस प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ है. राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है.

मलेशिया और दक्षिणी थाईलैंड में भारी बारिश और बाढ़

इस बीच, थाईलैंड के पटानी प्रांत से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. यह वीडियो 1 दिसंबर को शूट किया गया था और इसमें एक विशाल अजगर को बाढ़ के पानी में तैरते हुए दिखाया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि अजगर का पेट सूजा हुआ है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उसने हाल ही में एक कुत्ते को निगल लिया है.

PATTANI - This large snake, probably a python, was seen bobbing around in the floodwater in southern Thailand, causing some consternation. Many viewers pointed out it was dead, the movement caused by the flowing water, and its swollen belly indicated it had eaten recently -… pic.twitter.com/uoawLQfoox

— Bangkok Post (@BangkokPostNews) December 4, 2024