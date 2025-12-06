मूंछों वाली राजकुमारी! जिसकी खूबसूरती पर मरते थे लोग; 145 ने किया प्रपोज… ठुकराने पर 13 ने दे दी जान

Qajar Princess Zahra: अक्सर कहा जाता है कि असली खूबसूरती किसी के चेहरे में नहीं, बल्कि देखने वालों की नजर में होती है. इस बात को सच साबित करती है फारस की एक ऐसी राजकुमारी की कहानी, जिसकी तस्वीर आज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. पहली नजर में उनकी शक्ल आम लगती है, लेकिन फिर भी उनके पीछे सैकड़ों लोग दीवाने हुए और कई लोगों ने प्यार न मिलने पर जान तक दे दी थी.

यह कहानी फारस की कजर राजकुमारी जहरा की है उनका जन्म 1883 में एक अमीर और शाही परिवार में हुआ था. वह न केवल पढ़ी-लिखी थीं, बल्कि कला से भी बहुत लगाव रखती थीं. पेंटिंग और लेखन में उनका खास योगदान था.

145 लोगों ने किया शादी का प्रस्ताव, 13 ने की खुदकुशी

राजकुमारी जहरा की बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास और प्रगतिशील सोच की वजह से वे लोगों के दिलों पर राज करती थीं. उनके सामने शादी के 145 प्रस्ताव आए. लेकिन दिल तो उसी से लगता है जिससे रिश्ता बनना लिखा हो. जिन लोगों को उन्होंने मना किया था. उनमें से 13 ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी.

आखिरकार उन्होंने अपने प्रेमी से विवाह किया और अपना जीवन आगे बढ़ाया. उनके पति का नाम ईरान के राजा, नासिर अल-दीन शाह काजर थे. उनके राज में लगभग 47 साल तक ईरान पर शासन रहा और उन्होंने 84 शादियां की थीं. जहरा उन्हीं में से एक थी.

आज हर कोई चेहरे और बॉडी पर ध्यान देता है, लेकिन उस दौर में राजकुमारी जहरा ने समाज के नियमों को चुनौती दिया था. उन्होंने महिलाओं को शिक्षा दिलाने के लिए आवाज उठाई और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी.

वे पश्चिमी कपड़े पहनती थीं, कला में आगे थीं और किसी से डरकर अपनी राय बदलती नहीं थीं. यही उनकी असली खूबसूरती उनकी हिम्मत और आगे बढ़ने की सोच थी.

आज क्यों वायरल हो रही है तस्वीर?

इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर जब लोगों ने उनकी तस्वीर देखी तो कई हैरान रह गए. वे सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो इतने लोग उनके दीवाने हो गए थे. तस्वीर देखने के बाद ही पता चलता है कि खूबसूरती वाकई केवल आइब्रो, मेकअप और बॉडी शेप में नहीं छुपी होती है.