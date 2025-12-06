Advertisement
trendingNow13031240
Hindi Newsजरा हटके

मूंछों वाली राजकुमारी! जिसकी खूबसूरती पर मरते थे लोग; 145 ने किया प्रपोज… ठुकराने पर 13 ने दे दी जान

Qajar Princess Zahra: फारस की कजर राजकुमारी जहरा की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, उनके पास आए 145 शादी के प्रस्तावों में से 13 लोगों ने इंकार मिलने पर आत्महत्या कर ली थी.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 06, 2025, 02:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मूंछों वाली राजकुमारी! जिसकी खूबसूरती पर मरते थे लोग; 145 ने किया प्रपोज… ठुकराने पर 13 ने दे दी जान

Qajar Princess Zahra: अक्सर कहा जाता है कि असली खूबसूरती किसी के चेहरे में नहीं, बल्कि देखने वालों की नजर में होती है. इस बात को सच साबित करती है फारस की एक ऐसी राजकुमारी की कहानी, जिसकी तस्वीर आज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. पहली नजर में उनकी शक्ल आम लगती है, लेकिन फिर भी उनके पीछे सैकड़ों लोग दीवाने हुए और कई लोगों ने प्यार न मिलने पर जान तक दे दी थी.

यह कहानी फारस की कजर राजकुमारी जहरा की है उनका जन्म 1883 में एक अमीर और शाही परिवार में हुआ था. वह न केवल पढ़ी-लिखी थीं, बल्कि कला से भी बहुत लगाव रखती थीं. पेंटिंग और लेखन में उनका खास योगदान था.

145 लोगों ने किया शादी का प्रस्ताव, 13 ने की खुदकुशी
राजकुमारी जहरा की बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास और प्रगतिशील सोच की वजह से वे लोगों के दिलों पर राज करती थीं. उनके सामने शादी के 145 प्रस्ताव आए. लेकिन दिल तो उसी से लगता है जिससे रिश्ता बनना लिखा हो. जिन लोगों को उन्होंने मना किया था. उनमें से 13 ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी.

Add Zee News as a Preferred Source

आखिरकार उन्होंने अपने प्रेमी से विवाह किया और अपना जीवन आगे बढ़ाया. उनके पति का नाम ईरान के राजा, नासिर अल-दीन शाह काजर थे. उनके राज में लगभग 47 साल तक ईरान पर शासन रहा और उन्होंने 84 शादियां की थीं. जहरा उन्हीं में से एक थी.

आज हर कोई चेहरे और बॉडी पर ध्यान देता है, लेकिन उस दौर में राजकुमारी जहरा ने समाज के नियमों को चुनौती दिया था. उन्होंने महिलाओं को शिक्षा दिलाने के लिए आवाज उठाई और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी.

वे पश्चिमी कपड़े पहनती थीं, कला में आगे थीं और किसी से डरकर अपनी राय बदलती नहीं थीं. यही उनकी असली खूबसूरती उनकी हिम्मत और आगे बढ़ने की सोच थी.

आज क्यों वायरल हो रही है तस्वीर?
इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर जब लोगों ने उनकी तस्वीर देखी तो कई हैरान रह गए. वे सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो इतने लोग उनके दीवाने हो गए थे. तस्वीर देखने के बाद ही पता चलता है कि खूबसूरती वाकई केवल आइब्रो, मेकअप और बॉडी शेप में नहीं छुपी होती है.

About the Author
author img
harsh singh

ये ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी के साथ-साथ देश दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंड...और पढ़ें

TAGS

qajar princess zahra

Trending news

'यह मेरे लिए चौंकाने वाला है...', किस नोटिस पर विवश हुए डीके शिवकुमार?
DK Shivakumar
'यह मेरे लिए चौंकाने वाला है...', किस नोटिस पर विवश हुए डीके शिवकुमार?
भारत-रूस नजदीकी से परेशान अमेरिका! जयशंकर बोले- 'किससे रिश्ता रखना है हम तय करेंगे'
india us trade deal
भारत-रूस नजदीकी से परेशान अमेरिका! जयशंकर बोले- 'किससे रिश्ता रखना है हम तय करेंगे'
हर कश्मीरी मुसलमान को आतंकी मत समझो...दिल्ली हमले पर उमर अबदुल्ला बोले- हम भी रोए थे
Delhi Blast 2025
हर कश्मीरी मुसलमान को आतंकी मत समझो...दिल्ली हमले पर उमर अबदुल्ला बोले- हम भी रोए थे
'नेहरू को मिटाना नहीं, बल्कि उन्हें ...', किस बात पर भड़कीं सोनिया गांधी?
sonia gandhi
'नेहरू को मिटाना नहीं, बल्कि उन्हें ...', किस बात पर भड़कीं सोनिया गांधी?
हम भारत हैं, हमारे नियम हैं: ऑपरेशन सिंदूर पर जयशंकर का बड़ा बयान, आसिम मुनीर पर...
S Jaishankar
हम भारत हैं, हमारे नियम हैं: ऑपरेशन सिंदूर पर जयशंकर का बड़ा बयान, आसिम मुनीर पर...
पाकिस्तान बना चीन का 'वकील', भारत बोला- ‘नक्शे बदलने से हकीकत नहीं बदलती’
China Arunachal Pradesh Claim
पाकिस्तान बना चीन का 'वकील', भारत बोला- ‘नक्शे बदलने से हकीकत नहीं बदलती’
'पहले की मारपीट फिर दिया धक्का...', J&K में ASI पर युवक ने लगाए आरोप
jammu kashmir news
'पहले की मारपीट फिर दिया धक्का...', J&K में ASI पर युवक ने लगाए आरोप
दौलत, दोस्ती और धोखा... US ने अब क्या कर दिया कि भड़क गई कांग्रेस
Modi Trump Relations
दौलत, दोस्ती और धोखा... US ने अब क्या कर दिया कि भड़क गई कांग्रेस
IndiGo Crisis: यात्रियों की आंखों में आंसू, काउंटर पर चढ़ गए लोग; कब संभलेगा ये बवाल
Ahmedabad airport
IndiGo Crisis: यात्रियों की आंखों में आंसू, काउंटर पर चढ़ गए लोग; कब संभलेगा ये बवाल
बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पहुंचे हुमायूं कबीर, पुलिस को कहा- थैंक्यू
Humayun Kabir
बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पहुंचे हुमायूं कबीर, पुलिस को कहा- थैंक्यू