इस देश में बच्चे अब रट रहे हैं 'क्वांटम फिजिक्स' और AI का ककहरा! कैफे में किताबें देख घूम गया महिला का दिमाग

AI Science Books For Kids In China Cafe: दुनिया तेजी से बदल रही है और टेक्नोलॉजी अब सिर्फ बड़े लोगों तक सीमित नहीं रह गई है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग और क्वांटम फिजिक्स जैसे विषय, जिन्हें कभी सिर्फ वैज्ञानिकों और रिसर्च करने वालों का क्षेत्र माना जाता था, अब बच्चों तक भी पहुंचने लगे हैं. हाल ही में चीन से सामने आए एक वीडियो ने इसी बदलाव की झलक दिखाई है. एक महिला जब कॉफी पीने के लिए कैफे पहुंची तो वहां बच्चों के लिए रखी गई किताबों को देखकर हैरान रह गई. इन किताबों में क्वांटम फिजिक्स, जनरेटिव AI, मशीन लर्निंग और रॉकेट साइंस जैसे विषय शामिल थे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों के बीच शिक्षा और टेक्नोलॉजी को लेकर नई बहस छेड़ दी है. कई यूजर्स का मानना है कि भविष्य की दुनिया को देखते हुए बच्चों को कम उम्र से ही विज्ञान और टेक्नोलॉजी से परिचित कराना एक सकारात्मक कदम है.