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इस देश में बच्चे अब रट रहे हैं 'क्वांटम फिजिक्स' और AI का ककहरा! कैफे में किताबें देख घूम गया महिला का दिमाग

AI Science Books For Kids In China Cafe: इन दिनों सोशल मीडिया पर चीन से एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें महिला शंघाई के एक कैफे में बच्चों के लिए रखी किताबों को देखकर दंग रह गई. क्योंकि यहां बच्चों के लिए क्वांटम फिजिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कठिन विषयों को बेहद सरल तरीके से समझाया गया था.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 07, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:21 AM IST
इस देश में बच्चे अब रट रहे हैं 'क्वांटम फिजिक्स' और AI का ककहरा! कैफे में किताबें देख घूम गया महिला का दिमाग
Image Credit: Image credit: instagram/@import.elle

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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