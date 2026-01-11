कुदरत का कहर या डरावना सच? गांव में सड़क पर घूमता दिखा आदमखोर मगरमच्छ; देख कांप जाएगी रूह

जब बाढ़ आती है तो लोग अपने घर, सामान और जान बचाने में लग जाते हैं. लेकिन सोचिए, अगर उसी बाढ़ के पानी के साथ कोई खूंखार जानवर भी गांव में घुस आए तो डर कितना बढ़ जाएगा. ऐसा ही कुछ हुआ सबाह के एक गांव में, जहां पानी भरी सड़कों पर मगरमच्छ घूमता नजर आया. इस नजारे ने पूरे गांव में दहशत फैला दी. लोग अपने बच्चों को लेकर घबराए नजर आए और कई परिवारों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा. यह घटना दिखाती है कि बाढ़ सिर्फ पानी की परेशानी नहीं लाती, बल्कि जिंदगी के लिए बड़े खतरे भी साथ ले आती है.

बाढ़ के पानी में गांव तक पहुंचा मगरमच्छ

सबाह के ब्यूफोर्ट जिले के काम्पुंग नापारन गाडोंग गांव के लोग हाल ही में आई भीषण बाढ़ से परेशान थे. गांव की सड़कें और घर घुटनों तक पानी में डूबे हुए थे. इसी बीच अचानक गांव में एक मगरमच्छ के दिखने की खबर फैल गई. बताया गया कि यह मगरमच्छ बाढ़ के पानी के साथ पास की नदी सुंगई पाडास से गांव की ओर आ गया. मगरमच्छ को सड़क पर घूमते देखकर गांव में अफरा-तफरी मच गई. कई परिवार डर के मारे अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे. यह नजारा किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था.

बच्चों की सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

स्थानीय निवासी 33 वर्षीय सीती नॉर्थिनाह तांगकिम ने बताया कि मगरमच्छ ने गांव में दो कुत्तों पर हमला किया था. इस घटना के बाद डर और ज्यादा बढ़ गया. सीती का घर नदी के पास है और वह तीन बच्चों की मां हैं, साथ ही चौथे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं. उन्होंने कहा कि कुत्तों पर हमले की खबर सुनकर उन्हें अपने बच्चों की जान का डर सताने लगा. इसी डर के चलते उन्होंने अपने परिवार के साथ घर छोड़ दिया और राहत केंद्र में शरण ली. ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के कारण जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में आ जाना अब एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है.

सैकड़ों लोग राहत शिविरों में

राज्य आपदा प्रबंधन समिति के अनुसार, सबाह के टेनोम और ब्यूफोर्ट इलाकों में बाढ़ का असर लगातार बना हुआ है. गुरुवार सुबह तक 433 परिवारों के कुल 1,224 लोग अपने घर छोड़कर अस्थायी राहत केंद्रों में पहुंच चुके थे. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और बाढ़ के पानी के पास न जाएं, क्योंकि मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कुदरत का कहर सिर्फ पानी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह इंसानों की जिंदगी में ऐसे खतरे भी ले आता है, जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल होता है.