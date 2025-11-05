Advertisement
नहीं चाहिए 1 लाख की जॉब... Yahoo की नौकरी छोड़कर खोली खुद की कंपनी, वो एक मेल जिसने बदल दी पूरी जिंदगी

Yahoo Resignation: फास्ट कोड एआई के फाउंडर अर्जुन जैन ने 2007 में 1 लाख रुपये महीना वाली याहू की नौकरी छोड़ दी थी, सिर्फ जिज्ञासा के चलते. उस स्टुपिड फैसले ने उन्हें एआई की दुनिया में एक बड़ा नाम बना दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 05, 2025, 08:02 AM IST
Inspirational Life: 2007 में अर्जुन जैन बेंगलुरु में याहू में काम कर रहे थे. एक लाख रुपये की सैलरी, स्टॉक ऑप्शन और एक सुरक्षित करियर सब कुछ था. लेकिन अंदर कुछ घुटन थी. उन्होंने कहा, “हर दिन बस एक और डेटाबेस माइग्रेशन, एक और कंटेंट पुश.” एक दिन उन्होंने अपने इस्तीफे का ड्राफ्ट खोला और तय किया कि वे क्यूरियोसिटी ओवर कम्फर्ट चुनेंगे.

क्या सच में यह ‘स्टुपिड’ फैसला था?

इस्तीफा भेजने के बाद लोग उन्हें पागल कहने लगे. उन्होंने बेंगलुरु छोड़ इटली के फ्लोरेंस में सिर्फ 1,400 यूरो/महीना की इंटर्नशिप जॉइन की, बिना किसी सिक्योरिटी के. छह महीने बाद पैसे खत्म, पासपोर्ट की दिक्कत, और पीएचडी के लिए रिजेक्शन – हर दरवाजा बंद लग रहा था. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने लिखा, “क्यूरियोसिटी का मतलब है रात 3 बजे तक कोडिंग, छोटे से फ्लैट में बैठकर कुछ नया बनाना जबकि बाकी लोग पार्टी में हों.” उन्होंने वीजा की टेंशन और असफलताओं के बावजूद मेहनत जारी रखी. क्योंकि आराम आपको सीमित रखता है, लेकिन जिज्ञासा आपको बढ़ाती है.

यह भी पढ़ें: ​छुट्टी मांगने के लिए एम्प्लाई ने लगाया घर का माइक्रोवेव ओवन वाला जुगाड़, 'बीप बीप' सुनकर डर गया बॉस

उस ‘स्टुपिड’ चॉइस ने कैसे दिलाई दुनिया में पहचान?

वो रास्ता जिसने उन्हें फ्लोरेंस से सारलैंड यूनिवर्सिटी, फिर मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट, एनवाईयू और आखिरकार एप्पल और आईआईटी-आईआईएससी तक पहुंचाया. उन्होंने कहा, “मैं डीप लर्निंग के विस्फोट का गवाह बना, पेपर लिखे, पेटेंट किए, और अब फास्ट कोड एआई शुरू किया.” अर्जुन कहते हैं, “मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था आगे क्या होगा, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता था और वही बात मायने रखती थी.” आज 2025 में भी वे कहते हैं, “अभी भी सीख रहा हूं, अभी भी मेहनत कर रहा हूं और हां, अभी भी जिज्ञासु हूं.”

यह भी पढ़ें: बहूरानी ऑपरेशन थियेटर में कर रही थी ऑपरेशन, ससुर ने आकर किया ऐसा काम! देखने वाले रह गए चौकन्ने

युवाओं के लिए अर्जुन का क्या है संदेश?

उन्होंने लिखा, “जो लोग अपनी आरामदायक केज में घुट रहे हैं, शायद अब समय है अपनी जिज्ञासा की आवाज सुनने का.” साथ ही उन्होंने याहू का अपना रिलीविंग लेटर शेयर किया, जिसमें लिखा था, "आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं." अर्जुन ने कहा, “उन्हें नहीं पता था, वो कितने सही थे.” एक यूजर ने लिखा, “यह कहानी मैंने बुकमार्क की है, क्योंकि यही वो पल होते हैं जब रिस्क असली अवसर बन जाते हैं.” दूसरे ने लिखा, “ऐसी हिम्मत और मेहनत बहुत कम लोगों में होती है.” तीसरे ने कहा, “आराम नहीं, जिज्ञासा ही असली सफलता की चाबी है.”

