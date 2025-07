Trending Quiz : पांच अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान; बताओ वो क्या है?

My name has five letters it is same backwards and forwards tell what is it

General Knowledge Trending Quiz : नौकरी की बात आए और जनरल नॉलेज की बात न हो ऐसा होना बड़ा मुश्किल है. आज हम आपको ऐसी ही जनरल नॉलेज से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपकी नौकरी में हेल्प कर सकती है. हेल्प ऐसे कर सकती है कि जनरल नॉलेज के सवाल आपसे किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं. इसलिए आपकी जनरल नॉलेज जितनी अच्छी होगी आपके नौकरी पाने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे. तो हम यहां आपको जीके के सवाल और उनके जवाब बता रहे हैं. सवाल 1 - आखिर लक्ष्मण जी किस शक्ति बाण से मूर्छित हो गए थे?

जवाब 1 - दरअसल, लक्ष्मण जी वीरघातिनी शक्ति बाण से मूर्छित हो गए थे. सवाल 2 - क्या आप बता सकते हैं कि आखिर अंगद और सुग्रीव के बीच क्या रिश्ता था?

जवाब 2 - बता दें कि अंगद और सुग्रीव के बीच चाचा और भतीजे का रिश्ता था. सवाल 3 - बताएं आखिर वो कौन सा पक्षी है, जिसकी आवाज सबसे मधुर होती है?

जवाब 3 - दरअसल, कोयल ही वो पक्षी है, जिसकी आवाज सबसे मधुर होती है. सवाल 4 - क्या आप जानते हैं कि आखिर वो कौन सा शब्द है, जिसमें फूल मिठाई और फल तीनों आते हैं?

जवाब 4 - बता दें कि वो शब्द है 'गुलाब जामुन', जिसमें फूल मिठाई और फल तीनों आते हैं. सवाल 5 - बताएं आखिर ऐसी कौन सी चीज है, जिसे लोग खाने के लिए खरीदते हैं पर खाते नहीं हैं?

जवाब 5 - दरअसल, प्लेट और चम्मच वो चीज है, जिसे लोग खाने के लिए खरीदते हैं पर खाते नहीं हैं. सवाल 6 - पांच अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान; बताओ वो क्या है?

जवाब 6 - इस पहेली का सही जवाब है 'मलयालम' शब्द. Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. ज़ी न्यूज़ इस खबर से संबंधित किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता.