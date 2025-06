Trending Quiz : शरीर का वो कौन सा अंग है, जो जन्म के बाद आता है और मौत से पहले चला जाता है?

Which is that part of the body which comes after birth and goes away before death

General Knowledge Trending Quiz : नौकरी की बात आए और जनरल नॉलेज की बात न हो ऐसा होना बड़ा मुश्किल है. आज हम आपको ऐसी ही जनरल नॉलेज से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपकी नौकरी में हेल्प कर सकती है. हेल्प ऐसे कर सकती है कि जनरल नॉलेज के सवाल आपसे किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं. इसलिए आपकी जनरल नॉलेज जितनी अच्छी होगी आपके नौकरी पाने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे. तो हम यहां आपको जीके के सवाल और उनके जवाब बता रहे हैं. सवाल 1 - भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी?

जवाब 1 - भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी. सवाल 2 - भारत का सबसे खतरनाक सांप कौन सा है?

जवाब 2 - भारत में सबसे खतरनाक सांपों में से एक ग्रीन पिट वाइपर है. सवाल 3 - डिस्ट्रिक्ट गजेटियर क्या होता है?

जवाब 3 - ब्रिटिश काल में इसे हर साल तैयार किया जाता था, इसमें पूरे जिले के रिकॉर्ड रखे जाते थे. सवाल 4 - वो कौन सा फूल है, जो 36 साल में एक बार खिलता है?

जवाब 4 - उस फूल का नाम है "नागपुष्प", जो 36 साल में केवल एक बार ही खिलता है. सवाल 5 - शरीर का वो कौन सा अंग है, जो जन्म के बाद आता है और मौत से पहले चला जाता है?

जवाब 5 - दरअसल, दांत ही वो अंग हैं जो जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले ही चले जाते हैं. Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. ज़ी न्यूज़ इस खबर से संबंधित किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता.