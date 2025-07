Trending Quiz : वो कौन सी चीज है, जो जिंदगी में दो बार फ्री मिलती है और तीसरी बार पैसे से भी नहीं मिलती?

What is that thing which you get for free twice in life and cannot get even with money third time

General Knowledge Trending Quiz : नौकरी की बात आए और जनरल नॉलेज की बात न हो ऐसा होना बड़ा मुश्किल है. आज हम आपको ऐसी ही जनरल नॉलेज से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपकी नौकरी में हेल्प कर सकती है. हेल्प ऐसे कर सकती है कि जनरल नॉलेज के सवाल आपसे किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं. इसलिए आपकी जनरल नॉलेज जितनी अच्छी होगी आपके नौकरी पाने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे. तो हम यहां आपको जीके के सवाल और उनके जवाब बता रहे हैं. सवाल 1 - ऐसी कौन सी चीज है जो बढ़ती जाती है?

जवाब 1 - इसका जवाब है उम्र जो हमेशा बढ़ती रहती है. सवाल 2 - वह कौन सी चीज है जो हमें दिखाई नहीं देती?

जवाब 2 - हवा वो चीज है जो महसूस होती है पर देखी नहीं देती. सवाल 3 - वह कौन सी चीज है जो बोलने से टूट जाती है?

जवाब 3 - मौन (मौन व्रत) वह चीज़ है, जो कुछ बोलते ही टूट जाता है. सवाल 4 - खाने की ऐसी कौन सी चीज है जो खराब नहीं होती?

जवाब 4 - शहद ही खाने की वो चीज है जो कभी खराब नहीं होती है. सवाल 5 - कौन सी चीज जीवन में दो बार फ्री मिलती है और तीसरी बार पैसे से भी नहीं मिलती?

जवाब 5 - दांत जिंदगी में दो बार आते हैं और फ्री होते हैं लेकिन तीसरी बार नेचुरल दांत नहीं आते हैं. सवाल 6 - क्या है जो खेत में हरी बाजार में काली और घर में लाल होती है?

जवाब 6 - चायपत्ती खेत में हरी, बाजार में काली और घर आने पर लाल हो जाती है. Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. ज़ी न्यूज़ इस खबर से संबंधित किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता.