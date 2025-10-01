Quiz: किस पौधे के पत्तों से सांप का जहर तुरंत उतर जाता है?

पढ़ाई और जनरल नॉलेज दोनों का मेल हमेशा ही मजेदार और सीखने योग्य होता है. आज हम आपको कुछ ऐसे रोचक जीके सवालों और उनके जवाब बताएंगे, जो न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे बल्कि आसान भी हैं. अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सवाल कठिन होंगे, लेकिन इनका जवाब काफी सरल है. इन सवालों का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि आपको सोचने और समझने पर भी मजबूर करना है. तो आइए जानते हैं सांपों और उनके व्यवहार से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें.

सवाल 1 – सांप के जहर का रंग कैसा होता है?

सांप के जहर का रंग पीला होता है. यह जानकारी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जहर के रंग से कई बार यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किस प्रकार के सांप ने काटा है और इलाज किस दिशा में करना चाहिए. पीला जहर अधिकांश जहरीले सांपों में पाया जाता है और यह शरीर के लिए बेहद खतरनाक होता है.

सवाल 2 – सांप सबसे ज्यादा कहां काटते हैं?

सर्पदंश के अधिकांश मामले हाथ, पैर और टखनों पर होते हैं. जब इंसान जमीन पर चलता है या काम करता है, तब सांप अचानक हमला कर देते हैं. इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और जंगल या खेत में जाते समय पैर और हाथों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए.

सवाल 3 – सांप की आयु कितनी होती है?

सांप की उम्र उसकी नस्ल पर निर्भर करती है. उदाहरण के लिए, कॉर्न सांप 5-10 साल तक जीवित रहते हैं, बॉल पायथन लगभग 20-30 साल तक जिंदा रहते हैं और किंग स्नेक 12-15 साल तक जीवित रहता है. उम्र का ज्ञान रखने से शोध और संरक्षण के कार्यों में मदद मिलती है.

सवाल 4 – सांप के काटने पर क्या खाना चाहिए?

सांप के काटने पर पीड़ित को तुरंत थोड़ा अधिक घी खिलाकर उल्टी करवा दें. इसके बाद उसे 10-15 बार गुनगुना पानी पिलाकर उल्टी कराएं. यह प्राचीन घरेलू उपाय है जो जहर को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, हालांकि आधुनिक चिकित्सा में एंटीवेनम सबसे सुरक्षित तरीका है.

सवाल 5 – सांप कितने 24 घंटे में कितनी देर तक सोते हैं?

सांप 24 घंटे में करीब 16 घंटे सोते हैं. बाकी का समय वे शिकार, खाना और अपने वातावरण की निगरानी में व्यतीत करते हैं. यह तथ्य यह बताता है कि सांप अधिकांश समय निष्क्रिय रहते हैं और केवल आवश्यक गतिविधियों के लिए ही सक्रिय होते हैं.

सवाल 6 – सांप कितनी दूर तक देख सकता है?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक सांप करीब 2 किलोमीटर दूर तक देख सकता है. यह जानकर हैरानी हो सकती है क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सांप केवल पास की वस्तुएं ही देख सकते हैं. दूरदृष्टि सांप को शिकार और खतरे से बचने में मदद करती है.

सवाल 7 – किस पौधे के पत्तों से सांप का जहर तुरंत उतर जाता है?

कंटोला के पत्तों से सांप का जहर तुरंत उतर जाता है. यह एक पारंपरिक घरेलू उपाय है, जिसे ग्रामीण इलाकों में सांप के काटने पर प्रयोग किया जाता है. वैज्ञानिक शोध से भी पता चला है कि इसमें कुछ एंटीवेनम जैसे तत्व मौजूद हैं.

