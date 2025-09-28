हिम्मत तो देखो... ट्रेन से रेस लगा रहा कछुए से हारने वाला खरगोश, यूजर्स बोले- उसेन बोल्ट

Rabbit Racing With Train: आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो जरूर सुनी होगी. इस कहानी ने हमें सिखाया कि धीरे-धीरे ही सही, लेकिन लगातार बढ़ते रहो तो मंजिल पर पहुंच जाओगे. इस कहानी में कछुआ खरगोश से रेस जीत जाता है, लेकिन खरगोश हर बार नहीं हारेगा. इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो को देखने के बाद ये कहानी झूठी लगने लगेगी. यहां खरगोश ट्रेन से ही रेस लगाने लगा. वीडियो देखकर यूजर्स खरगोश के हौसले की दाद दे रहे हैं. वीडियो देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे.

कैसे दौड़ रहा था खरगोश?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि ट्रैक के बराबर में एक खरगोश पूरी ताकत के साथ दौड़ रहा है. वीडियो देखकर लगता है कि ट्रेन भी अपने पूरी रफ्तार में है. जिसके आगे-आगे ट्रैक पर खरगोश दौड़ रहा है. खरगोश की हिम्मत को सलाम करना पड़ेगा कि वो काफी देर तक ट्रेन के बराबर दौड़ता रहा. ये वीडियो ट्रेन के ​इंजन से शूट किया गया है और ट्रेन और खरगोश की रेस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

ट्रेन और खरगोश की रेस देखकर क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर @funny_vi6eos नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और ये वीडियो यूजर्स द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे ​हैं. एक यूजर ने खरगोश के मजे लेते हुए लिखा, "मेहनत करता रह भाई, एक दिन खुद ही हार मान जाएगा." दूसरे यूजर ने लिखा, "इस बार सोना नहीं है." तीसरे यूजर ने लिखा, "चीता ही कह दें." चौथे यूजर ने लिखा, "है कोई खरगोश भाई की टक्कर में." इसके अलावा एक यूजर ने लिखा, "लगता है भाई का दिल टूटा है. अब 'उसेन बोल्ट' का रिकॉर्ड टूटेगा." इसके अलावा हंसते हुए इमोजी के साथ लिखा, "ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.