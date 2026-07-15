/कार के टायर जितना बड़ा फूल, आती है सड़ी लाश जैसी बदबू! जानिए प्रकृति के इस अनोखे अजूबे का राज

दुनिया में लाखों तरह के फूल पाए जाते हैं. कुछ छोटे होते हैं, तो कुछ अपनी रंग-बिरंगी पंखुड़ियों से लोगों का ध्यान खींचते हैं. लेकिन रेफलीशिया इन सबसे अलग है. यह दुनिया का सबसे बड़ा एकल फूल माना जाता है. लेकिन इसकी सबसे खास बात इसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि इसकी बदबू है. इस फूल से सड़ी हुई लाश जैसी तेज गंध आती है, जो दूर तक फैल जाती है.
इस फूल का आकार करीब एक मीटर तक पहुंच सकता है. इसका मतलब अगर इसे फैलाकर देखा जाए, तो यह किसी कार के बड़े टायर जितना दिखाई देता है. इसका वजन भी काफी ज्यादा होता है और कुछ प्रजातियों का वजन 10 से 12 किलो तक पहुंच जाता है. देखने में यह फूल लाल-भूरे रंग का होता है. इसकी मोटी-मोटी पंखुड़ियां मांस जैसी दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से यह और भी अलग नजर आता है. पहली नजर में इसे देखकर कई लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसा फूल भी प्रकृति में मौजूद है.
जहां ज्यादातर फूल अपनी अच्छी खुशबू से लोगों और कीड़ों को आकर्षित करते हैं, वहीं रेफलीशिया का तरीका बिल्कुल अलग है. इस फूल से सड़ी हुई लाश जैसी तेज बदबू आती है. यही वजह है कि इसे कई बार 'कॉर्प्स फ्लावर' यानी लाश जैसी गंध वाला फूल भी कहा जाता है. अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर कोई फूल इतनी खराब बदबू क्यों फैलाता है? इसके पीछे भी प्रकृति का एक खास तरीका छिपा हुआ है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, रेफलीशिया यह गंध मक्खियों को आकर्षित करने के लिए निकालता है. मक्खियां इस बदबू की वजह से फूल की तरफ आती हैं और उसके परागण में मदद करती हैं. इसी प्रक्रिया से इस दुर्लभ फूल की प्रजाति आगे बढ़ती है.
रेफलीशिया की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह बाकी पौधों की तरह नहीं बढ़ता. आमतौर पर पौधों में पत्तियां, तना और जड़ होती है, लेकिन रेफलीशिया में इनमें से कुछ भी नहीं होता. यह एक परजीवी पौधा है, जो दूसरे पौधों की जड़ों से अपना भोजन और जरूरी पोषक तत्व हासिल करता है. यह फूल लंबे समय तक छिपा रहता है और कई महीनों की तैयारी के बाद अचानक खिलता है. जब यह खिलता है, तो जंगल में मौजूद लोगों के लिए यह किसी अजूबे से कम नहीं होता.
रेफलीशिया मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया के घने जंगलों में पाया जाता है. इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस के वर्षावन इसके प्रमुख ठिकाने हैं. यह फूल काफी दुर्लभ माना जाता है. इसकी कई प्रजातियां अब खतरे में हैं, क्योंकि जंगलों की कटाई और पर्यावरण में बदलाव का असर इनके जीवन पर पड़ रहा है. इस फूल की सबसे खास बात यह है कि यह हमेशा नहीं खिला रहता. कई सालों तक इंतजार करने के बाद यह खिलता है और सिर्फ 5 से 7 दिनों तक ही अपनी खूबसूरती दिखा पाता है. इसके बाद यह धीरे-धीरे मुरझा जाता है.
अपने विशाल आकार और अनोखी पहचान की वजह से रेफलीशिया पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है. दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से लोग इसे देखने जंगलों तक पहुंचते हैं. हालांकि, इसके पास ज्यादा देर तक खड़ा रहना आसान नहीं होता, क्योंकि इसकी तेज बदबू कई लोगों को परेशान कर देती है. फिर भी इस फूल को देखने का अनुभव लोगों के लिए यादगार बन जाता है. आखिर ऐसा फूल रोज-रोज देखने को नहीं मिलता, जो आकार में इतना बड़ा हो और जिसकी पहचान उसकी बदबू से होती हो.
रेफलीशिया को दुनिया का सबसे बड़ा एकल फूल माना जाता है. इसका आकार एक मीटर तक पहुंच सकता है. इसकी कुछ प्रजातियों का वजन 12 किलो तक हो सकता है. यह फूल कई सालों के इंतजार के बाद खिलता है. खिलने के बाद यह सिर्फ कुछ दिनों तक ही जिंदा रह सकता है. इस फूल की कली खिलने से पहले गेंद जैसी दिखाई देती है.
रेफलीशिया यह दिखाता है कि प्रकृति में हर चीज के पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है. जहां इंसानों को इसकी बदबू अजीब लगती है, वहीं इसी गंध की मदद से यह फूल अपना जीवन चक्र पूरा करता है. दुनिया का यह अनोखा फूल साबित करता है कि प्रकृति सिर्फ खूबसूरत चीजें ही नहीं बनाती, बल्कि ऐसी चीजें भी बनाती है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं. रेफलीशिया अपनी विशालता और अनोखी खासियतों की वजह से आज भी वैज्ञानिकों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
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