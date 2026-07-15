Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /कार के टायर जितना बड़ा फूल, आती है सड़ी लाश जैसी बदबू! जानिए प्रकृति के इस अनोखे अजूबे का राज

कार के टायर जितना बड़ा फूल, आती है सड़ी लाश जैसी बदबू! जानिए प्रकृति के इस अनोखे अजूबे का राज

दुनिया में फूलों को आमतौर पर उनकी खूबसूरती और खुशबू के लिए जाना जाता है. लेकिन सबसे बड़ा फूल रेफलीशिया अपने अनोखेपन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यह आकार में इतना बड़ा होता है कि देखने पर कार के टायर जैसा लगता है, लेकिन इसकी सबसे खास बात इसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि इसकी बदबू है. इस फूल से सड़ी हुई लाश जैसी तेज गंध आती है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 15, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:30 AM IST
कार के टायर जितना बड़ा फूल, आती है सड़ी लाश जैसी बदबू! जानिए प्रकृति के इस अनोखे अजूबे का राज
Image Credit: Image credit: instagram/@explorewithsciverse

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
एक शो ने बनाया इंटरनेट का सुपरस्टार, उसी ने पहुंचा दिया कोर्ट... समय रैना की स्टोरी
Samay Raina10 min ago
2
Ind vs Eng12 min ago
3
us iran war13 min ago
4
Rafflesia flower13 min ago
5
petrol diesel price today18 min ago