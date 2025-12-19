WATCH: मैं रेलवे का एम्प्लाई हूं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो... ट्रेन में सिगरेट पीने वाले शख्स ने यात्रियों को दी ऐसी धमकी!

Railway Employee Smokes Inside Train: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक शख्स को ट्रेन के अंदर सिगरेट पीते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में साफ दिखता है कि कई यात्री उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं. ट्रेन जैसे बंद सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान करना न सिर्फ गैरकानूनी है, बल्कि यात्रियों की सेहत के लिए भी खतरनाक माना जाता है. इसके बावजूद वह शख्स बेफिक्र नजर आता है.

यात्रियों के टोकने पर उसने क्या कहा?

जब सहयात्रियों ने उससे सिगरेट बुझाने को कहा, तो वह और ज्यादा आक्रामक हो गया. आरोप है कि उसने खुद को रेलवे कर्मचारी बताते हुए कहा कि वह जो चाहे कर सकता है. उसका यह रवैया वीडियो में मौजूद लोगों को और ज्यादा नाराज कर देता है. यात्रियों का कहना है कि उसने धमकाने वाले अंदाज में बात की. इस वीडियो को एक्स पर ‘Karnataka Portfolio’ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया कि खुद को रेलवे कर्मचारी बताने वाला यह शख्स न सिर्फ नियम तोड़ रहा है, बल्कि यात्रियों की जान को भी खतरे में डाल रहा है. पोस्ट में उसके व्यवहार को घमंडी और डराने वाला बताया गया.

धूम्रपान को लेकर आपत्ति क्यों जताई गई?

पोस्ट में साफ कहा गया कि ट्रेन के अंदर सिगरेट पीना कानूनन अपराध है. इससे बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से जूझ रहे यात्रियों को गंभीर नुकसान हो सकता है. जबरन धुआं सहना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है. अगर वह वाकई रेलवे कर्मचारी है, तो उससे और ज्यादा जिम्मेदार व्यवहार की उम्मीद की जाती है.

“I’m a Railway Employee Do Whatever You Want!”: Arrogant Smoker Flouts Train Rules, Endangers Passengers A man was seen smoking a cigarette inside a train, which is clearly a violation of railway rules and basic public safety. When a co-passenger politely questioned him and… pic.twitter.com/X7z8auzVBx — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) December 18, 2025

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. कई यूजर्स ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन में किसी को भी नियम तोड़ने का अधिकार नहीं है. कुछ लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की, तो कुछ ने इसे नागरिक समझ की कमी बताया. लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में उदाहरण पेश किया जाना जरूरी है. मामला बढ़ता देख @RailwaySeva के आधिकारिक एक्स अकाउंट ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने शिकायत दर्ज कराने के लिए घटना की तारीख, ट्रेन नंबर, PNR या UTS नंबर और मोबाइल नंबर मांगा, ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके. इसके साथ ही बेंगलुरु पुलिस के आधिकारिक अकाउंट ने भी पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी.