₹80 की थाली ₹130 में बेच रहा था वेंडर, शिकायत पर पैसेंजर को दी चलती ट्रेन से फेंकने की धमकी! देखें Video

Train Vendor Threat Passenger Viral Video: भारतीय रेलवे में सफर के दौरान खाने-पीने की चीजों की कीमत को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है. समय-समय पर यात्रियों की शिकायतें सामने आती रहती हैं कि उनसे तय कीमत से ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं. अब ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक यात्री ने ट्रेन में बिक रहे खाने की कीमत पर सवाल उठाया, तो बात इतनी बढ़ गई कि वेंडर ने उसे ट्रेन से नीचे फेंकने तक की धमकी दे डाली.

इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद रेलवे की खानपान व्यवस्था, वेंडरों की जवाबदेही और यात्रियों के अधिकारों को लेकर नई बहस छिड़ गई है. सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग इस मामले पर अपनी राय दे रहे हैं और संबंधित वेंडर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

खाने की कीमत को लेकर शुरू हुआ विवाद

वायरल वीडियो के अनुसार, ट्रेन में यात्रा कर रहे एक यात्री ने वेंडर से खरीदे गए खाने की कीमत पर सवाल उठाया. यात्री का दावा था कि जिस मील पैकेट की निर्धारित कीमत 80 रुपये है, उसे 130 रुपये में बेचा जा रहा है. यानी खाने के पैकेट पर तय कीमत से करीब 50 रुपये अधिक वसूले जा रहे थे. यात्री ने जब वेंडर से इस अतिरिक्त पैसे का कारण पूछा और बिल दिखाने की मांग की, तो दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि यात्री लगातार खाने की कीमत और बिल को लेकर सवाल कर रहा है, जबकि वेंडर भी अपने पक्ष में जवाब देता दिखाई दे रहा है. धीरे-धीरे यह बहस पूरे डिब्बे का ध्यान अपनी ओर खींचने लगी. आसपास बैठे कई यात्री भी बातचीत सुनने लगे और कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया.

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धमकी भरे शब्दों ने बढ़ाया विवाद

मामला उस समय और गंभीर हो गया, जब बहस के दौरान वेंडर ने कथित तौर पर यात्री को धमकी दे दी. वीडियो में वेंडर को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि, 'तुम्हें ट्रेन से नीचे फेंकने में टाइम नहीं लगेगा.' यह बात सुनकर आसपास मौजूद यात्री भी चौंक गए. कुछ लोगों ने दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की, जबकि कई लोग इस पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड करते रहे. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में यात्रियों के साथ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. कई लोगों ने इसे यात्रियों की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा मामला बताया है.

Passenger Questioned rs80 Meal Being Sold for rs130, Vendor Threatened Him Saying. Tumhe Train Se Neeche Fenkne Mein Time Nahi Lagega pic.twitter.com/2XOQD2mBQ1 Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 3, 2026

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि जब रेलवे खाने-पीने की चीजों की कीमत पहले से तय करता है, तो फिर ये वेंडर यात्रियों से ज्यादा पैसे क्यों वसूलते हैं? एक यूजर ने लिखा कि यात्रियों को सही कीमत की जानकारी होना बेहद जरूरी है, जिससे कोई उनसे अतिरिक्त पैसे न ले सके. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि सवाल पूछना हर ग्राहक का अधिकार है, लेकिन उसके जवाब में धमकी देना बिल्कुल गलत है. कुछ लोगों ने रेलवे प्रशासन से मांग की कि अगर वीडियो में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित वेंडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. कई यूजर्स ने यह भी कहा कि ट्रेनों में खाने-पीने का सामान बेचने वाले कर्मचारियों की नियमित देखरेख होनी चाहिए.

रेलवे में कीमतों को लेकर पहले भी उठते रहे हैं सवाल

यह पहला मौका नहीं है, जब ट्रेन में खाने-पीने की चीजों की कीमत को लेकर विवाद सामने आया हो. इससे पहले भी यात्रियों द्वारा पानी की बोतल, चाय, कॉफी और खाने पर ज्यादा कीमत वसूलने की शिकायतें की जाती रही हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यात्रियों को ट्रेन में उपलब्ध अधिकृत खाद्य पदार्थों की कीमतों की जानकारी आसानी से मिलनी चाहिए. इसके अलावा बिल देना अनिवार्य बनाया जाए और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाए, जिससे ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई हो सके.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.