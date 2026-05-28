ट्रेन के समोसा वाले सावधान! टॉयलेट के पास पांव रखकर बैठा था वेंडर, Video देख आ गई लोगों को उल्टी

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Train Samosa Vendor Viral Video: ट्रेन के सफर में चाय और समोसे का कॉम्बिनेशन किसे पसंद नहीं होता? लेकिन अगली बार जब आप ट्रेन में किसी वेंडर से गरमा-गरम समोसा खरीदें, तो थोड़ा संभल जाइए. सोशल मीडिया पर एक ऐसा हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद शायद आप ट्रेन का खाना छूना भी पसंद न करें. एक रेलवे वेंडर की बेहद घिनौनी और अनहाइजीनिक हरकत कैमरे में कैद हुई है, जिसने इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है.
क्या है वायरल वीडियो में?
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक छोटा सा वीडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को जिसने भी देखा वह दंग रह गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक वेंडर चलती ट्रेन के फर्श पर नीचे बैठा हुआ है. चौंकाने वाली बात यह है कि उसने अपने दोनों पैर समोसे से भरी खुली क्रेट के ठीक ऊपर टिका रखे हैं. वेंडर मजे से मोबाइल फोन पर बात करने में बिजी है और उसे इस बात का जरा भी अहसास नहीं है कि वह कितनी बड़ी लापरवाही कर रहा है.
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वॉशबेसिन के पास की गंदगी
यह पूरी घटना ट्रेन के दरवाजे के पास की है. वेंडर जहां बैठा है, उसके ठीक ऊपर वॉशबेसिन लगा हुआ है. हम सभी जानते हैं कि ट्रेन का यह हिस्सा सबसे ज्यादा अनहाइजीनिक और गंदगी वाला माना जाता है. लोग वहां हाथ-मुंह धोते हैं और वहां हर वक्त कीटाणुओं का खतरा रहता है. ऐसी जगह पर खुले में खाने-पीने की चीजें रखना और उस पर पैर सटाकर बैठना सीधे तौर पर यात्रियों की सेहत के साथ खिलवाड़ है.
सेहत के लिए बड़ा खतरा
समोसे के ऊपर इस तरह पैर रखकर बैठने की वजह से खाना बुरी तरह दूषित हो सकता है. इस घिनौनी हरकत की वजह से समोसे खाने वाले यात्रियों को डायरिया, फूड पॉइजनिंग और पेट से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. सफर के दौरान लोग बड़े भरोसे के साथ इन वेंडर्स से खाना खरीदते हैं, लेकिन वेंडर्स की यह लापरवाही किसी को भी अस्पताल पहुंचा सकती है.
यात्रियों में भारी गुस्सा
इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है. लोग लगातार इस वीडियो को शेयर करके रेलवे अथॉरिटी को टैग कर रहे हैं. यात्रियों का कहना है कि वे सफर के दौरान बेसिक हाइजीन की उम्मीद तो कर ही सकते हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि ऐसे लापरवाह वेंडर्स का लाइसेंस तुरंत रद्द होना चाहिए और इन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए.
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रेलवे के सामने बड़ी चुनौती
भारतीय रेलवे के लिए ट्रेनों में फूड सेफ्टी और हाइजीन बनाए रखना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है. समय-समय पर खराब खाने और गंदगी के ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जो रेलवे के दावों की पोल खोल देते हैं. इस तरह की घटनाएं रेलवे की कैटरिंग सर्विस और नियमों की मॉनिटरिंग पर बड़े सवालिया निशान खड़ी करती हैं. यात्रियों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया है.
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