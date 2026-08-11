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गुस्सैल चेहरा, उदास आंखें... इस अजीब गोल-मटोल जीव को देखकर हैरान हुए लोग, जानें क्या है असली वजह

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक गोल-मटोल रेन फ्रॉग की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं. इसकी छोटी नाक, नीचे की तरफ झुका मुंह और गोल शरीर ऐसा लुक देता है, जैसे यह हर वक्त नाराज या उदास बैठा हो. लेकिन इसके चेहरे का यह अंदाज इसकी असली कहानी नहीं बताता. यह छोटा सा मेंढक अपनी अनोखी लाइफस्टाइल और बच्चों के पैदा होने के तरीके की वजह से भी बेहद खास है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 11, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:01 AM IST
गुस्सैल चेहरा, उदास आंखें... इस अजीब गोल-मटोल जीव को देखकर हैरान हुए लोग, जानें क्या है असली वजह
Image Credit: Image credit: instagram/@nugget

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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