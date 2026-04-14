आसमान से झमाझम बरसने लगे जहरीले सांप! लड़की ने LIVE एआई वीडियो बनाकर दिखाया तो अटकी सबकी सांसें

जरा सोचिए, आप अपने घर के बाहर खड़े हों और अचानक बादलों से पानी की बूंदों की जगह रेंगते हुए जहरीले सांप गिरने लगें. यह कल्पना ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने लोगों को घर के अंदर दुबकने पर मजबूर कर दिया. एक लड़की ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की शक्ति का इस्तेमाल कर एक ऐसा लाइव वीडियो तैयार किया, जिसमें आसमान से सांपों की झमाझम बारिश होते दिखाई दे रही है. इस वीडियो को देखकर नेटिजन्स के पसीने छूट गए और हर कोई यह पूछने लगा कि क्या वाकई ऐसा होना मुमकिन है?

आसमान से जहरीले सांपों की बारिश?

जैसे ही यह वीडियो लाइव हुआ, कमेंट सेक्शन में डर और दहशत का माहौल बन गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं. बैकग्राउंड में चीख-पुकार मची है और लोग चिल्ला रहे हैं, "बचाओ रे! संभल के! सब भाग रहे हैं". वीडियो में दिखाया गया नजारा इतना वास्तविक है कि एक पल के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह केवल तकनीक का कमाल है. आसमान से गिरते सांपों को देखकर लोग चिल्ला रहे हैं, "अरे, अरे, सांप गिर रहा है! भागो, भागो, दूर हटो"

सोशल मीडिया पर क्यों थम गईं लोगों की सांसें?

इस वीडियो की सबसे डरावनी बात इसका रियल विजुअल जैसा दिखना है. वीडियो में रिकॉर्ड आवाजें दहशत को और बढ़ा रही हैं, जहां कोई कह रहा है, "हर तरफ गिर रहे हैं, कहीं छुपने की जगह नहीं है. आसमान से गिर रहे हैं, सब भाग रहे हैं." वीडियो बनाने वाली लड़की ने एआई का ऐसा सटीक इस्तेमाल किया कि हर सेकंड और ज्यादा सांप गिरते हुए दिखाई दे रहे थे, जिससे माहौल और भी भयावह हो गया. हालांकि, कुछ लोगों ने मजाक भी बनाया और कमेंट बॉक्स में लिखा, "एआई से तो भगवान भी तंग आ गए हैं." एक ने लिखा, "हद है कैसे पापी लोग हैं. कुछ भी एआई वीडियो बना लेते हैं, जिस दिन ऐसा हो गया न छुपने को जगह नहीं मिलेगी."

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एआई तकनीक ने कैसे पैदा किया यह भ्रम?

आज के दौर में एआई तकनीक इतनी उन्नत हो गई है कि असली और नकली के बीच का अंतर मिटता जा रहा है. इस वीडियो में सांपों के गिरने की गति, उनकी रेंगने की बनावट और लोगों का रिएक्शन इतनी बारीकी से जोड़ा गया कि इसे 'लाइव' वीडियो समझकर लोग डर गए. दरअसल, यह वीडियो एक डिजिटल कलाकारी थी, जिसे चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए कि भविष्य में तकनीक किस तरह हमारी आंखों को धोखा दे सकती है. हालांकि यह वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है, लेकिन इतिहास में 'मछलियों' या 'मेंढकों' की बारिश की खबरें आती रही हैं, जो अक्सर चक्रवात या बवंडर के कारण होती हैं.

लेकिन सांपों की इस तरह की भारी बारिश केवल एक डरावना सपना ही हो सकती है. इस वायरल वीडियो ने यह साबित कर दिया कि इंटरनेट पर दिखने वाली हर चीज सच नहीं होती, भले ही वह आपकी सांसें रोकने के लिए काफी क्यों न हो. लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे ऐसे वीडियो को देखकर घबराएं नहीं और उनकी सत्यता की जांच जरूर करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.