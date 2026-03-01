रायते में तड़का लगाने का अजीब तरीका वायरल, पहले ईंट पर गेरा तेल-जीरा और फिर...

Viral Video: आमतौर पर घरों में जब रायता या दाल में तड़का लगाया जाता है. तो पहले गैस चूल्हे पर करछी को गर्म किया जाता है और फिर उसमें तड़का तैयार किया जाता है. करछी में पहले तेल गर्म किया जाता है और फिर उसमें हींग-जीरा डालकर पकाया जाता है. आखिर में इस करछी को दाल या रायते के बर्तन में डाल दिया जाता है. लेकिन जो वीडियो वायरल है. वो इससे बिल्कुल अलग है. यहां करछी की जगह ईंट है.

आपने आजतक ईंट से मकान की चिनाई होते देखी होगी, लेकिन क्या आपने किसी को ईंट से तड़का लगाते देखा है. जी हां, वायरल वीडियो में यही दिखाई दे रहा है. एक नीले रंग के ड्रम में रायता रखा है. दावत के लिए खाना तैयार किया जा रहा है. इस दौरान जब रायते में तड़का लगाने की बारी आती है तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है. जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा. चलिए देखते हैं इन लोगों ने ईंट से तड़का कैसे लगाया?

ईंट से कैसे लगाया तड़का?

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बड़े औजार की मदद से जलते चूल्हे से गर्म ईंट निकाली जाती है. इसके बाद एक शख्स जल्दी से इस ईंट पर तेल डालता है. जैसे ही ईंट धुआं छोड़ती है तभी दूसरा शख्स शायद हींग-जीरा डाल देता है. उसके बाद ईंट में आग लग जाती है और इस जलती हुई ईंट को रायते के ड्रम में डाल दिया जाता है. इसके बाद ड्रम को कपड़े से ढक दिया जाता है. आखिर में वीडियो बना रहा शख्स दोस्तों के साथ दिखाई देता है और वो एक सुर में कहते हैं कि हमारे यहां देसी दावत होती है.

यह भी पढ़ें: ये है दुनिया की सबसे छोटी चारपाई! सिर्फ एक ही शख्स के लिए बनी ये खाट

Add Zee News as a Preferred Source

यूजर्स ने गंदे ड्रम पर कसा तंज

वीडियो को इंस्टाग्राम पर @kanhaiya_rajput154 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 19 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'ये किस तरह का छौंक है भाई?' दूसरे यूजर ने लिखा, 'इतने गंदे ड्रम में रायता.' एक यूजर ने गंदगी पर तंज कसते हुए लिखा, 'इतना साफ रायता तो हजम नहीं हो पाएगा.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.