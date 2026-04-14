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Hindi Newsजरा हटकेकहां राजा भोज कहां गंगू तेली... ये वाली कहावत की कहानी जानकर सोच में पड़ जाएंगे आप

'कहां राजा भोज कहां गंगू तेली'... ये वाली कहावत की कहानी जानकर सोच में पड़ जाएंगे आप

Raja Bhoj and Gangu Teli story: अक्सर इस्तेमाल होने वाली कहावत 'कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली' असल में एक ऐतिहासिक कटाक्ष है. यह राजा भोज द्वारा संयुक्त रूप से हराए गए दो शक्तिशाली राजाओं, गांगेयदेव और तैलप (तेलंग) की अपमानजनक हार की याद दिलाती है, जो समय के साथ बदलकर 'गंगू तेली' हो गया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 14, 2026, 04:05 PM IST
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'कहां राजा भोज कहां गंगू तेली'... ये वाली कहावत की कहानी जानकर सोच में पड़ जाएंगे आप

अक्सर जब हम दो व्यक्तियों की तुलना करते हैं, तो 'कहां राजा भोज कहां गंगू तेली' वाली कहावत का इस्तेमाल बड़े चाव से करते हैं. इसमें राजा भोज को बड़प्पन और गंगू तेली को छोटेपन का प्रतीक माना जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस कहावत के पीछे का असली सच क्या है? हमें लगता है कि ये किसी पराक्रमी राजा और एक आम आदमी की तुलना है, पर यकीन मानिए, इस कहानी में एक 'तीसरा' पहलू भी छिपा है. यह कोई 'पति-पत्नी और वो' वाला ड्रामा नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान की एक ऐतिहासिक दास्तां है. आज हम इस पुरानी कहावत की परतों को खोलेंगे और आपको बताएंगे कि जिसे हम सदियों से एक साधारण कहावत मान रहे थे, वह असल में दो शक्तिशाली राजाओं की करारी हार का मजाक थी.

परमार वंश के प्रतापी राजा भोज और भोपाल का इतिहास

राजा भोज परमार वंश के नौवें राजा थे, जिन्हें भारतीय इतिहास में उनकी वीरता और विद्वत्ता के लिए जाना जाता है. मध्य प्रदेश का 'धार' उनकी राजधानी हुआ करता था, जहां से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया. 55 साल के अपने जीवनकाल में उन्होंने अनगिनत लड़ाइयां लड़ीं और लगभग सभी में विजय पताका फहराई. बहुत कम लोग जानते हैं कि आज के भोपाल शहर को राजा भोज ने ही बसाया था, जिसे उस समय 'भोजपाल नगर' कहा जाता था. वक्त के साथ यह नाम बदलकर भूपाल और फिर भोपाल हो गया. राजा भोज केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि स्थापत्य कला में भी माहिर थे और उन्होंने अपनी राजधानी को भव्य मंदिरों और महलों से सजाया था.

कलम और तलवार के धनी: विद्वान राजा भोज का साहित्यिक परिचय

राजा भोज का परिचय केवल एक योद्धा तक सीमित नहीं है. वे एक महान विद्वान और साहित्यकार भी थे. फारसी विद्वान अल-बरुनी, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, उसने भी राजा भोज की विद्वत्ता का जिक्र किया है. उन्हें धर्म, व्याकरण, भाषा और कविता का अगाध ज्ञान था. भोज ने 'सरस्वतीकण्ठाभरण', 'शृंगारमंजरी' और 'चम्पूरामायण' जैसे कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की. ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार उन्होंने लगभग 80 से अधिक ग्रंथ लिखे, जो आज भी उपलब्ध हैं. उनके दरबार में विद्वानों का जमावड़ा लगा रहता था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे अपनी तलवार की धार के साथ-साथ अपनी कलम की ताकत के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर थे.

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जंग का मैदान और राजा भोज के खिलाफ बना 'चक्रव्यूह'

कहावत के असली जन्म की कहानी परमार राजा अर्जुन वर्मन के लेखों से स्पष्ट होती है. एक समय चेदिदेश के राजा गांगेयदेव कलचुरी और राजा भोज के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया. इस लड़ाई में एक तीसरा राजा भी शामिल हो गया, जिसका नाम जयसिंह तेलंग (तैलप) था. जयसिंह ने राजा भोज के खिलाफ गांगेयदेव का साथ देने का फैसला किया. इस तरह एक तरफ अकेले राजा भोज थे और दूसरी तरफ गांगेयदेव और जयसिंह तेलंग की संयुक्त सेना. यह युद्ध केवल धन या जमीन के लिए नहीं था, बल्कि अपनी जुर्रत और वर्चस्व को साबित करने की एक बड़ी चुनौती थी, जिसने इस प्रसिद्ध कहावत की नींव रखी.

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दो राजाओं की करारी हार और कहावत का जन्म

युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब गोदावरी नदी के तट पर राजा भोज को दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया. स्थिति गंभीर थी, लेकिन अपनी कूटनीति और वीरता के बल पर भोज ने न केवल उस घेरे को तोड़ा, बल्कि कोंकण क्षेत्र को जीतने में भी सफल रहे. गांगेयदेव कलचुरी और जयसिंह तेलंग की बुरी तरह से हार हुई. हार इतनी अपमानजनक थी कि गांगेयदेव के राज्य का एक बड़ा हिस्सा राजा भोज के कब्जे में आ गया. इस महान विजय के बाद लोगों के बीच एक जुमला प्रसिद्ध हुआ 'कहां राजा भोज और कहां गांगेय तैलंग'. यह दो पराजित राजाओं की संयुक्त हार पर एक कटाक्ष था.

गांगेय तैलंग से 'गंगू तेली' तक के बदलाव का सफर

समय की धूल जमने के साथ इतिहास के पन्नों से राजाओं के नाम धुंधले पड़ गए. आम बोलचाल की भाषा में लोगों ने 'गांगेय' को 'गंगू' और 'तैलंग' को 'तेली' कहना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे यह ऐतिहासिक कटाक्ष एक कहावत में बदल गया और आज लोग इसे बिना इसका असली मतलब जाने इस्तेमाल करते हैं. अब आपको समझ आ गया होगा कि कहावत में वह 'तीसरा' राजा कौन था और कैसे दो शक्तिशाली सम्राटों की हार को समय ने एक आम इंसान के नाम में बदल दिया. यह कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास कैसे वक्त के साथ अपनी शक्ल बदल लेता है, लेकिन उसकी जड़ें हमेशा वीरता की कहानियों में ही दफन रहती हैं. 

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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