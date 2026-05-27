राजधानी VS वंदे भारत... स्पीड देखकर चकराया पैसेंजर्स का सिर, रेलवे ट्रैक से गुजरते ही आई धूल की आंधी

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Rajdhani vs Vande Bharat Speed: भारतीय रेलवे में सफर करने वाले हर पैसेंजर के दिल में राजधानी एक्सप्रेस के लिए एक अलग ही क्रेज रहता है. लेकिन जब से पटरियों पर स्वदेशी सेमी-हाई स्पीड ट्रेन 'वंदे भारत' उतरी है, तब से दोनों की रफ्तार की तुलना लगातार की जा रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें राजधानी और वंदे भारत की खौफनाक स्पीड को आमने-सामने दिखाया गया है. इन ट्रेनों की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि रेलवे ट्रैक के आस-पास धूल की आंधी आ गई और वहां मौजूद लोगों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं.
इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक रेलवे फाटक पर लोग बेहद लापरवाही से नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं. लोग अवैध तरीके से बंद फाटक के आर-पार जा रहे हैं. तभी वहां ट्रेन बेहद करीब आ चुकी होती है. जैसे ही ट्रेन की तेज हॉर्न सुनाई देती है, पटरी पार कर रहे लोगों के बीच भगदड़ मच जाती है. लोग अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागने लगते हैं.
राजधानी vs वंदे भारत
कौन भारी पड़ा???? pic.twitter.com/1nUbiPxjtM
— Devyani Chauhan (@ChauhanDevyani7) May 26, 2026
वीडियो में दावा किया गया है कि चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस रात के समय ट्रैक से गुजरती है. इसकी फिक्स स्पीड करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है. काले अंधेरे को चीरती हुई जब वंदे भारत वहां से निकली, तो उसकी हवा के दबाव से पटरियों के आस-पास का पूरा इलाका हिल गया. ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि वहां खड़े लोगों को पीछे हटना पड़ा.
वीडियो के दूसरे हिस्से में दिन के समय भारतीय रेलवे की धड़कन कही जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस को दौड़ते हुए दिखाया गया है. दावा किया जा रहा है कि इस दौरान राजधानी की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा थी. इतनी भयंकर रफ्तार के कारण ट्रैक के आस-पास सूखी धूल हवा में उड़ने लगी और देखते ही देखते वहां धूल की आंधी जैसा नजारा बन गया. वहां खड़े यात्रियों ने धूल से बचने के लिए तुरंत अपनी आंखें मूंद लीं.
इस वीडियो को एक्स अकाउंट पर @ChauhanDevyani7 नाम के यूजर ने शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "राजधानी vs वंदे भारत. कौन भारी पड़ा?" इस वीडियो को अब तक 57 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं और कमेंट सेक्शन में दोनों ट्रेनों के फैंस आपस में भिड़ गए हैं. एक यूजर ने लिखा कि उसे राजधानी की स्पीड ज्यादा लगी, जबकि दूसरे ने वंदे भारत की तकनीक की तारीफ की.
कमेंट में एक यूजर ने जानकारी दी कि वंदे भारत पूरी तरह से स्वदेशी सेमी-हाई स्पीड तकनीक से लैस है. इसका ट्रायल रन भले ही 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यह कमर्शियल तौर पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल सकती है. इसका पिक-अप और ब्रेक लगाने की क्षमता कमाल की है. वहीं दूसरी तरफ, राजधानी के चाहने वालों का कहना है कि राजधानी एक पुराना और भरोसेमंद ब्रांड है, जिसका मुकाबला करना वंदे भारत के लिए अभी आसान नहीं होगा. कुल मिलाकर दोनों ही ट्रेनें अपनी जगह बेस्ट हैं, लेकिन इस वीडियो ने लोगों को रेलवे ट्रैक पर सतर्क रहने की बड़ी चेतावनी जरूर दे दी है.
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