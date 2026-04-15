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जब समुद्र पर छा गया था भारत! राजेंद्र चोल की वो कहानी, जिसने सुमात्रा तक फैला दिया साम्राज्य

चोल वंश की शुरुआत 9वीं सदी में विजयालय से हुई और राजराजा चोल व राजेंद्र चोल के समय यह शक्तिशाली साम्राज्य बना. इन्होंने श्रीलंका, मालदीव से लेकर गंगा तक विस्तार किया. मजबूत नौसेना, व्यापार और युद्ध के दम पर दक्षिण-पूर्व एशिया तक अपना सम्राज स्थापित किया. 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 15, 2026, 06:30 AM IST
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जब समुद्र पर छा गया था भारत! राजेंद्र चोल की वो कहानी, जिसने सुमात्रा तक फैला दिया साम्राज्य

एक ऐसा दौर जब आधुनिक तकनीक और जीपीएस (GPS) नहीं थे, तब भारत का एक शूरवीर सम्राट अपनी विशाल नौसेना के साथ हजारों मील दूर सुमात्रा और मलेशिया जैसे देशों को जीतने निकल पड़ा था. यह कहानी है चोल वंश के प्रतापी राजा राजेंद्र चोल की, जिनके शौर्य के सामने समंदर भी रास्ता देता था. दक्षिण के तटों से शुरू हुआ यह सफर बंगाल की गंगा से होता हुआ दक्षिण-पूर्व एशिया के बंदरगाहों तक जा पहुँचा. आज भी इतिहास के पन्नों में उनकी नौसैनिक शक्ति और कूटनीति की मिसाल दी जाती है. आखिर कैसे एक क्षेत्रीय शक्ति ने खुद को एशिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैनिक ताकत बना लिया? 

विजयालय की वो चाल और चोल राजवंश की ऐतिहासिक नींव

चोल राजवंश की शुरुआत बड़ी ही दिलचस्प रही. करीब वर्ष 850 के आसपास, दक्षिण भारत में पांड्य और पल्लव राजवंशों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी. इसी संघर्ष और अस्थिरता का फायदा उठाते हुए एक गुमनाम से राजा विजयालय ने तंजावुर पर कब्जा कर लिया. यहीं से उस चोल साम्राज्य की नींव पड़ी जिसने आगे चलकर सदियों तक राज किया. हालांकि, सन 907 में पारंतक प्रथम ने गद्दी संभालकर इसे विस्तार दिया, लेकिन उनके बाद कुछ कमजोर राजाओं के कारण साम्राज्य बिखरने लगा. यह सिलसिला तब तक चला जब तक सन 985 में महान राजराजा चोल प्रथम ने सत्ता नहीं संभाली, जिन्होंने चोलों के खोए हुए गौरव को फिर से स्थापित किया.

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एशिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैनिक शक्ति का उदय

राजराजा चोल और उनके बेटे राजेंद्र चोल के नेतृत्व में यह साम्राज्य केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रह गया. इतिहासकार रिचर्ड ईटन के अनुसार, उन्हें 'तंजावुर के महान चोल' कहा जाने लगा. उनके नियंत्रण वाले दक्षिणी तट को आज भी 'कोरोमंडल' कहा जाता है, जो 'चोलमंडल' शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है. उनका साम्राज्य दक्षिण में मालदीव से लेकर उत्तर में बंगाल तक फैल गया था. चोलों ने केवल युद्ध नहीं लड़े, बल्कि व्यापार और संस्कृति के माध्यम से एशिया की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया. वे एक ऐसी सैनिक और सांस्कृतिक ताकत बन चुके थे, जिसकी गूंज चीन के राजदरबारों तक सुनाई देती थी.

श्रीविजय राज्य से दुश्मनी और चोलों का कूटनीतिक गुस्सा

11वीं सदी तक आते-आते चोलों का मुकाबला दक्षिण-पूर्व एशिया के 'श्रीविजय' राज्य से हुआ. श्रीविजय के राजा बौद्ध थे और उनका नियंत्रण उन समुद्री रास्तों पर था जो चीन की ओर जाते थे. वे हर जहाज पर भारी कर लगाते थे और कर न देने वालों को उनकी नौसेना तबाह कर देती थी. श्रीविजय के राजा दोहरी नीति अपनाते थे; एक तरफ चोलों को मित्रतापूर्ण संदेश भेजते थे और दूसरी तरफ चीन के राजाओं से कहते थे कि चोल उनके गुलाम हैं. जब राजेंद्र चोल को 1015 में इस कूटनीति का पता चला, तो उन्होंने श्रीविजय को अपनी शक्ति दिखाने का फैसला कर लिया, जिसके बाद सन 1017 में भीषण युद्ध हुआ.

हिंसा और क्रूरता के आरोपों के बीच राजेंद्र चोल की जीत

राजेंद्र चोल अपनी जीतों के लिए जितने मशहूर थे, उतने ही अपने कठोर व्यवहार के लिए कुख्यात भी हुए. सन 1017 की लड़ाई में उन्होंने श्रीविजय के राजा विजयतुंगवर्मन को बंदी बना लिया. हालांकि, बाद में राजा ने अपनी बेटी की शादी राजेंद्र से कर अधीनता स्वीकार कर ली. चालुक्यों और श्रीलंका के इतिहास में दर्ज है कि चोल सैनिकों ने युद्ध के दौरान बहुत हिंसा की. उन पर ब्राह्मणों और महिलाओं की हत्या के साथ-साथ बौद्ध मठों और स्तूपों को लूटने के आरोप भी लगे. अनिरुद्ध कणिसेट्टी लिखते हैं कि उन्होंने अनुराधापुरम के शाही खजाने को पूरी तरह खाली कर दिया था, जिसने उनकी छवि एक क्रूर विजेता की बना दी थी.

श्रीलंका से मालदीव तक चोल नौसेना का दबदबा

सन 1014 में अपने पिता के निधन के बाद राजेंद्र चोल ने विस्तार की नीति को और आक्रामक बनाया. सबसे पहले उन्होंने पांड्यों और चेरों को धूल चटाई और 1017 में श्रीलंका पर हमला किया. शिलालेखों से पता चलता है कि इस हमले का मुख्य उद्देश्य वहां से भारी मात्रा में सोना और कीमती रत्न हासिल करना था. इसका नतीजा यह हुआ कि पहली बार पूरा श्रीलंका द्वीप चोलों के अधीन हो गया. इसके तुरंत बाद 1018 में उन्होंने एक विशाल नौसैनिक अभियान चलाकर मालदीव और लक्षद्वीप को भी अपना उपनिवेश बना लिया. उत्तरी कर्नाटक और महाराष्ट्र तक उनके घोड़ों की टापें सुनाई देने लगी थीं.

जब दक्षिण का राजा बंगाल से गंगा का पवित्र जल ले आया

राजेंद्र चोल की सबसे चर्चित जीत उत्तर भारत की थी. सन 1022 में वे अपने साम्राज्य से 1000 मील दूर गंगा नदी के किनारे तक जा पहुंचे. उन्होंने ओडिशा और बंगाल के पाल वंश के राजा महिपाल को हराकर अपनी अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया. इतिहासकार रोमिला थापर के अनुसार, गंगा का पानी दक्षिण ले जाना उत्तर पर दक्षिण की जीत का प्रतीक था. अपनी इस उपलब्धि पर उन्होंने 'गंगईकोंड' (गंगा को जीतने वाला) की उपाधि धारण की और 'गंगईकोंड चोलपुरम' नाम की नई राजधानी बसाई. वहां उन्होंने बंगाल से लाए गए पवित्र गंगा जल से एक विशाल कृत्रिम झील का निर्माण भी करवाया.

सुमात्रा और मलेशिया पर कब्जा: देश के बाहर सबसे बड़ा अभियान

राजेंद्र चोल का सबसे महत्वाकांक्षी कदम इंडोनेशिया के सुमात्रा तक नौसेना भेजना था. सन 1025 में उन्होंने जहाजों में सैनिकों और हाथियों को लादकर हजारों मील दूर समुद्री हमला किया. विलियम डेलरिंपल के अनुसार, यह किसी भी दक्षिण एशियाई राज्य का देश के बाहर सबसे लंबी दूरी का सैन्य अभियान था. उन्होंने सुमात्रा, थाईलैंड के टकुआ पाह और मलेशिया के केदाह पर अचानक हमला कर श्रीविजय की कमर तोड़ दी. इस जीत का वर्णन उन्होंने तंजावुर मंदिर की दीवारों पर लिखवाया. इस अभियान का उद्देश्य व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित करना था ताकि चोल व्यापारियों को चीन के साथ व्यापार में कोई बाधा न आए.

खमेर साम्राज्य से दोस्ती और कला-शिक्षा के महान संरक्षक

राजेंद्र चोल केवल युद्धों में ही व्यस्त नहीं थे, वे एक बेहतरीन प्रशासक और कला प्रेमी भी थे. उनके और कंबोडिया के खमेर राजाओं के बीच गहरे मैत्रीपूर्ण संबंध थे. कंबोडिया का विश्व प्रसिद्ध अंगकोरवाट मंदिर चोल और खमेर सहयोग का ही प्रतीक माना जाता है. उन्होंने तंजावुर, मदुरै और रामेश्वरम में भव्य मंदिर बनवाए, जो आज भी वास्तुकला की मिसाल हैं. उन्होंने गांवों में गुरुकुल स्थापित किए जहां संस्कृत और तमिल की शिक्षा दी जाती थी. राजेंद्र चोल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने न केवल समुद्रों को जीता, बल्कि अपनी प्रशासनिक कुशलता से लोगों के दिलों पर भी लंबे समय तक राज किया.

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