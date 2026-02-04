बेटे को मिली रेलवे में नौकरी, पिता ने पूरे घर को ही बना दिया ट्रेन; बाहर का नजारा देख लोग बोले- टिकट कहां मिलेगी?

Advertisement
रेलवे में बेटे की नौकरी मिलने की खुशी में पिता ने अनोखा जश्न मनाया. उन्होंने पूरे घर को ट्रेन के कोच की तरह सजवा दिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां लोग पिता के प्यार, गर्व और बेटे की मेहनत की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

 

Feb 04, 2026, 05:12 PM IST
किसी घर में जब बेटे-बेटी को सरकारी नौकरी मिलती है, तो जश्न अपने आप खास हो जाता है कहीं मिठाइयां बंटती हैं, कहीं ढोल-नगाड़े बजते हैं तो कहीं पूजा-पाठ होता है, लेकिन इस बार खुशी मनाने का तरीका कुछ ऐसा सामने आया, जिसने हर किसी को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक पिता ने बेटे की सफलता को ऐसा रूप दिया कि देखने वाले हैरान रह गए. बेटे ने सालों की मेहनत के बाद रेलवे में नौकरी हासिल की और पिता ने उस सपने को सिर्फ दिल में नहीं, बल्कि दीवारों पर उतार दिया. घर को देखकर लोग मजाक में पूछने लगे—“टिकट कहां मिलेगी?” यह कहानी सिर्फ जश्न की नहीं, बल्कि उस भरोसे और प्यार की है, जो एक पिता अपने बच्चे के सपनों पर करता है.

मेहनत की पटरी पर चला बेटे का सपना

बेटे का सपना था कि वह रेलवे में नौकरी करे. इसके लिए उसने कई साल तक लगातार मेहनत की. रोज़ाना पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और असफलताओं से जूझना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था. कई बार हालात मुश्किल हुए, लेकिन उसने हार नहीं मानी. परिवार ने भी हर कदम पर उसका साथ दिया और उसे हौसला देते रहे. आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसे रेलवे में नौकरी मिल गई. यह खबर आते ही घर में खुशी की लहर दौड़ गई. बेटे की इस उपलब्धि ने न सिर्फ उसका, बल्कि पूरे परिवार का आत्मविश्वास बढ़ा दिया. यही वह पल था, जिसे पिता हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते थे.

जब घर ही बन गया रेलवे का कोच

अक्सर लोग ऐसी खुशी में मिठाई बांटते हैं या दावत रखते हैं, लेकिन पिता ने कुछ बिल्कुल अलग करने का फैसला लिया. उन्होंने बेटे की नौकरी से जुड़ा एक अनोखा सरप्राइज तैयार किया. पूरा घर रेलवे के कोच की तरह सजवा दिया गया. घर को नीले रंग में रंगा गया और उस पर पीली धारियां बनाई गईं, बिल्कुल असली ट्रेन जैसी. खिड़कियों और दीवारों पर ‘Emergency Exit’ जैसे निशान भी बनाए गए. बाहर से देखने पर ऐसा लगता है मानो कोई रेलवे का डिब्बा गली में खड़ा हो. पहली नजर में लोग यकीन ही नहीं कर पाते कि यह एक आम घर है, कोई ट्रेन नहीं.

 

सोशल मीडिया पर दिल जीतता वीडियो

पिता का कहना है कि उन्होंने यह सब बेटे को यादगार तोहफा देने के लिए किया. बेटे ने जिस नौकरी के लिए सालों पसीना बहाया, उसी से जुड़ा यह जश्न उन्होंने उसके नाम किया. जब बेटा घर पहुंचा और उसने अपना घर ट्रेन की तरह सजा देखा, तो उसकी खुशी देखते ही बनती थी. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लोग पिता की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कोई इसे सच्चे प्यार की मिसाल बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि ऐसे माता-पिता हर बच्चे को मिलने चाहिए. वीडियो देखकर साफ है खुशी अगर दिल से हो, तो उसका एक्सप्रेस हर जगह पहुंचता है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Railway viral video Rajsthan

