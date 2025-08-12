मेरी मम्मी बैड गर्ल हैं क्योंकि... राखी पर हुआ जमकर ड्रामा, बच्ची ने हेल्पलाइन पर कॉल लगाकर कह दी ऐसी बात

Funny Raksha Bandhan Story: राखी की सुबह एक पिता का मजेदार किस्सा इंटरनेट पर छा गया, जब उन्होंने बताया कि उनकी 4 साल की बेटी ने मम्मी पर चिल्लाने का आरोप लगाकर सचमुच बच्चों की हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल कर दिया. यह कहानी उन्होंने रेडिट पर शेयर की, जिसने सोशल मीडिया पर खूब हंसी बटोरी. सॉफ्टवेयर इंजीनियर पिता की जुड़वां बेटियां हैं- एक शांत और प्यारी, जबकि दूसरी बेहद शरारती. राखी की सुबह घर में तैयार होने की जल्दी थी और मम्मी शरारती बेटी को संभाल रही थीं, जो कपड़ों को लेकर जिद कर रही थी. जब मम्मी ने गुस्से में आवाज ऊंची कर दी तो बच्ची रोते-रोते पापा के पास भागी.

कैसे आया हेल्पलाइन कॉल का आइडिया?

पिता ने बेटी को कपड़े पहनाने में मदद की, तभी उसने उनका फोन पकड़ लिया और मम्मी को चेतावनी दी, “फिर से चिल्लाओगी तो 1098 पर कॉल कर दूंगी.” असल में माता-पिता ने दोनों बेटियों को पहले से इस नंबर के बारे में बताया था, ताकि इमरजेंसी में मदद ली जा सके लेकिन बच्ची को इसकी सही वजह नहीं पता थी. बस उसे लगा कि यह मम्मी को डराने का सबसे अच्छा तरीका है.

जब सच में हो गया कॉल

कुछ देर बाद बच्ची चुपचाप दूसरे कमरे में गई और नंबर डायल कर दिया. कॉल रिसीव होते ही उसने कहा, “मम्मी बैड गर्ल है, उन्होंने मुझ पर चिल्लाया.” जब काउंसलर ने वजह पूछी तो उसने बताया, “क्योंकि मुझे उनके खरीदे कपड़े पसंद नहीं आए और मैं पहनना नहीं चाहती थी.” उसने यह भी जोड़ा, “मैं उनके घर में हूं, लेकिन पापा ने मुझे मेरे फेवरेट कपड़े पहना दिए, जो मम्मी नहीं चाहती थीं.”

पुलिस के बारे में मम्मी को बताया

कॉल खत्म होते ही बच्ची मम्मी-पापा के पास आई और बोली, “मैंने पुलिस को बुला लिया है, वो घर आ रही है.” इस घटना पर रेडिट यूजर्स हंसते-हंसते लोटपोट हो गए. एक यूज़र ने मज़ाक में लिखा, “आजकल 4 साल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, मेरे जमाने में तो टॉफी से मना लिया जाता था.” यह मजेदार किस्सा लोगों को इसलिए पसंद आया क्योंकि इसमें मासूमियत और बच्चों की अनोखी सोच दोनों झलकती हैं. बच्चे अक्सर चीजों को अपने तरीके से समझते हैं और कभी-कभी उनकी मासूम हरकतें भी बड़ा मनोरंजन कर देती हैं.