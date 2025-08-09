Raksha Bandhan Video: बहन ने बांधी 200 की राखी, भाई को देने होंगे 5000 रुपये, पीछे से बोले जीजा और फिर साले ने कहा...
Advertisement
trendingNow12873221
Hindi Newsजरा हटके

Raksha Bandhan Video: बहन ने बांधी 200 की राखी, भाई को देने होंगे 5000 रुपये, पीछे से बोले जीजा और फिर साले ने कहा...

Raksha Bandhan Funny video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बहन अपने भाई को राखी बांधती दिख रही है और पीछे से आवाज जीजा की आ रही होती है जो 5000 रुपये देने की बात कर रहे होते हैं और फिर...

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 09, 2025, 07:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Raksha Bandhan Video: बहन ने बांधी 200 की राखी, भाई को देने होंगे 5000 रुपये, पीछे से बोले जीजा और फिर साले ने कहा...

Raksha Bandhan Funny video: रक्षाबंधन का त्योहार है और ऐसे में भाई-बहन की वीडियो वायरल न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है. एक के बाद एक बेहतरीन वीडियो को वायरल होते देखा जा रहा है. एक ऐसा वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है जिसमें भाई-बहन के बीच जीजा और साले की नोंक-झोंक भी देख सकते हैं. वीडियो में देख सकते हैं कि बहन बड़े प्यार से भाई को राखी बांध रही होती है और भाई ऐसे दिखता है जैसे बहन के बारे में मन ही मन सोच रहा हो कि ये करेगा, वो करेगा लेकिन आखिर में जीजा जी का खेल दिखता है.

200 रुपये की राखी, मिलेंगे 5000 रुपये

वायरल वीडियो में बहन जब भाई को राखी बांधती दिखती है तो पीछे आवाज आ रही होती है कि ‘यार कितनी प्यारी बहन है मेरी, इतनी दूर से ट्रेन पकड़कर आई है और राखी भी कम से कम 200 रुपये की लेकर आई है, इसे कम से कम 5000 रुपये तो देने ही पड़ेंगे. नहीं, 5000 नहीं कम से कम 10000 रुपये देने ही पड़ेंगे, इतनी दूर से आई है’

जीजा जी बस करो...

जीजा की ये बातें सुनकर अचानक साला बोल पड़ता है. ‘जीजा जी तुम्हारे हाथ जोडू, हाथ नहीं पैर पकड़ू, मेरा पास नहीं है पैसे यार मत परेशान करो, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा. इस वीडियो को देखकर आपकी भी हंसी रुकने का नाम नहीं लेगी. जबकि, बहन-भाई और जीजा-साले के खास रिश्ते को याद कर आप भी हंसते-हंसते रुकेंगे नहीं.

यूजर्स ने क्या कहा?

वायरल वीडियो पर यूजर्स ने बड़े मजेदार कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा- ‘जीजा नहीं, लालची जीजा’ दूसरे यूजर ने लिखा कि सारा खर्चा शादी में कर दिया रहम करो. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है. ओये इंदौरी नामक इंस्टा यूजर ने साझा किया हैव और इस पर काफी फनी कमेंट भी किए जा रहे हैं.

About the Author
author img
सिमरन सिंह

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Raksha Bandhanviraltrending

Trending news

आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
today weather update
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
Indian Army
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
Bangalore news
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
AI Jobs
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
Punjab
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
Bengaluru
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
;