Raksha Bandhan Video: बहन ने बांधी 200 की राखी, भाई को देने होंगे 5000 रुपये, पीछे से बोले जीजा और फिर साले ने कहा...

Raksha Bandhan Funny video: रक्षाबंधन का त्योहार है और ऐसे में भाई-बहन की वीडियो वायरल न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है. एक के बाद एक बेहतरीन वीडियो को वायरल होते देखा जा रहा है. एक ऐसा वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है जिसमें भाई-बहन के बीच जीजा और साले की नोंक-झोंक भी देख सकते हैं. वीडियो में देख सकते हैं कि बहन बड़े प्यार से भाई को राखी बांध रही होती है और भाई ऐसे दिखता है जैसे बहन के बारे में मन ही मन सोच रहा हो कि ये करेगा, वो करेगा लेकिन आखिर में जीजा जी का खेल दिखता है.

200 रुपये की राखी, मिलेंगे 5000 रुपये

वायरल वीडियो में बहन जब भाई को राखी बांधती दिखती है तो पीछे आवाज आ रही होती है कि ‘यार कितनी प्यारी बहन है मेरी, इतनी दूर से ट्रेन पकड़कर आई है और राखी भी कम से कम 200 रुपये की लेकर आई है, इसे कम से कम 5000 रुपये तो देने ही पड़ेंगे. नहीं, 5000 नहीं कम से कम 10000 रुपये देने ही पड़ेंगे, इतनी दूर से आई है’

जीजा जी बस करो...

जीजा की ये बातें सुनकर अचानक साला बोल पड़ता है. ‘जीजा जी तुम्हारे हाथ जोडू, हाथ नहीं पैर पकड़ू, मेरा पास नहीं है पैसे यार मत परेशान करो, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा. इस वीडियो को देखकर आपकी भी हंसी रुकने का नाम नहीं लेगी. जबकि, बहन-भाई और जीजा-साले के खास रिश्ते को याद कर आप भी हंसते-हंसते रुकेंगे नहीं.

यूजर्स ने क्या कहा?

वायरल वीडियो पर यूजर्स ने बड़े मजेदार कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा- ‘जीजा नहीं, लालची जीजा’ दूसरे यूजर ने लिखा कि सारा खर्चा शादी में कर दिया रहम करो. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है. ओये इंदौरी नामक इंस्टा यूजर ने साझा किया हैव और इस पर काफी फनी कमेंट भी किए जा रहे हैं.