Raksha Bandhan Video: रक्षाबंधन पर Aura कैसे बढ़ाएं? भाई की Sigma टिप्स, बहन समेत मम्मी-पापा ने बना दिया ढोल! देखें Funny वीडियो
Raksha Bandhan Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भाई एक सिगमा ट्रिक बताता नजर आ रहा है और आखिर में उसकी धुलाई हो जाती है. आइए वायरल वीडियो देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 09, 2025, 08:42 AM IST
Raksha Bandhan Funny Video: रक्षाबंधन के मौके पर क्या आप से भी पूरे घर का काम करा जाता है. एक भाई होने के नाते बहन को लेकर आने से लेकर मार्केट से सामान लाने की जिम्मेदारी आपकी है. घर में किसी के सामने कोई इज्जत है कि बची ही नहीं है जिसे देखो वो ही कोई न कोई काम पकड़ा देता है? अगर हां, तो वायरल वीडियो में सिग्मा बनने की टिप्स बताई जा रही है जिसे जानने के बाद हंसी रुकेगी नहीं और अगर अपनाने का सोच रहे हैं तो आपका भी घर पर ही ढोल बन सकता है. आइए इस मजेदार वीडियो के जरिए जानते हैं कि रक्षाबंधन पर एक भाई अपना औरा कैसे बढ़ा सकता है?

रक्षाबंधन पर Aura कैसे बढ़ाएं?

वायरल वीडियो में रक्षाबंधन पर अपने घर में ऑरा बढ़ाने के कुछ टिप्स दिए हैं. पहले नंबर पर बताया है कि जब बहन ससुराल से आए तो कहे कि ‘आ गई मुंह उठकर फ्री के पैसे लेने’ जब सभी लोग घूरने लगे तो बोलो घुर क्या रहे हो अभी मम्मी भी तो जाएंगी पैसे लेने. ये सुनते ही लड़के की सभी धुलाई कर देते हैं. इस तरह परिवार एक साथ, हम साथ-साथ गाते हुए ढोल बचा देते हैं.

बहन स्कूटी चलाने के लिए बोले तो क्या करें?

दूसरे टिप्स में बताया कि मम्मी बाहर से सामान लाने बोले और बहन कहे कि स्कूटी मैं चलाउंगी तो बोलो, बस भाइयों ने ही जिम्मेदारी ली है बहन की रक्षा करने की तेरे साथ स्कूटी में बैठता तो यमराज के दर्शन करा देगी. ब्रेक पैरों से लगाने की बात पर बहन, भाई पर वार कर देती है. @ibhaveshmanglani ने इंस्टाग्राम पर वीडियो को साझा किया है.

बहन राखी बांधने पर पैसे मांगे तो क्या करें?

बहन आप से राखी बांधने के बाद पैसे मांगे तो बदले में आप भी बहन को राखी बांध दें और कहें कि मैंने भी बांधी है मुझे पैसे दे. इसके बाद बहन पापा को बुलाकर ले आएगी और फिर सभी मिलकर आपको ढोल की तरह बचा देंगे. राखी पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर काफी कमेंट और लाइक भी हैं.

सिमरन सिंह

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...

Raksha Bandhanviraltrending

