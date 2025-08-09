Raksha Bandhan Video: रक्षाबंधन की छुट्टी न देने पर महिला कर्मचारी ने बॉस को बांध दी राखी, ऐसे मिल गया 1 हफ्ते का Holiday
Raksha Bandhan Video: रक्षाबंधन की छुट्टी न देने पर महिला कर्मचारी ने बॉस को बांध दी राखी, ऐसे मिल गया 1 हफ्ते का Holiday

Raksha Bandhan Holiday Funny Video: क्या आपको भी इस रक्षाबंधन छुट्टी नहीं मिली है? अगर नहीं, तो इस लड़की की ट्रिक शायद आपके काम आ जाए.

Aug 09, 2025
Raksha Bandhan Video: रक्षाबंधन की छुट्टी न देने पर महिला कर्मचारी ने बॉस को बांध दी राखी, ऐसे मिल गया 1 हफ्ते का Holiday

Raksha Bandhan Holiday Funny Video: रक्षाबंधन के मौके पर सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहा है जिनमें से कुछ तो ऐसा है जिसे देखने के बाद हंसी रुकने का नाम न ले. अगर राखी के त्योहार पर आपका बॉस छुट्टी न दे रहा हो तो कैसे दिमाग लगाकर आप छुट्टी ले सकते हैं, ये वायरल वीडियो में देख सकते हैं. वीडियो में दिखा रहा है कि बॉस ने जब एक दिन की छुट्टी देने से मना कर दिया तो आखिर में उन्हें 1 हफ्ते की छुट्टी देनी पड़ गई. आइए वीडियो के जरिए जानते हैं कि आखिर क्या किया जो बॉस ने पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी दे डाली.

मैनेजर ने रक्षाबंधन की छुट्टी देने से कर दिया मना

वायरल वीडियो में दिखा जाता है कि मैनेजर के पास महिला कर्मचारी छुट्टी के लिए जाती है. वो रक्षाबंधन की छुट्टी मांगती है जिसका जवाब न में सुनना पड़ता है. मैनेजर की ओर से साफ मना कर दिया जाता है कि काम बहुत सारा है और ऐसे में छुट्टी नहीं मिल सकती है.

बॉस को राखी बांधने पहुंच गई लड़की

रक्षाबंधन की छुट्टी न मिलने पर महिला कर्मचारी अपने बॉस यानी मैनेजर को ही राखी बांधने पहुंच जाती है. हाथों में राखी की थाली लिए केबिन में आती है. बॉस से कहती है कि सर मैं इस राखी अपने घर नहीं जा रही हूं तो क्या मैं आपको राखी बांध सकती है और आगे कहा कि मुझे लगेगा जैसे अपने बड़े भाई को राखी बांधी है. इस पर बॉस ने हां कह दिया और राखी बंधवा ली. आगे महिला ने गिफ्ट मांगा.

यहां देखें वीडियो

मांग ली 1 हफ्ते की छुट्टी

राखी बांधने के बाद महिला कर्मचारी ने अपने बॉस से गिफ्ट की मांग की जिस पर उन्होंने पूछा की क्या चाहिए और जवाब में 1 हफ्ते की छुट्टी मांग ली. इस तरह से एम्पलाई रॉक्ड और बॉस शॉक्ड जैसी स्थिति में आ गए. लड़की को इस तरह से 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई. 

