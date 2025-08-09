Raksha Bandhan Video: राखी बंधवाने के बाद भाई ने की ऐसी हरकत, कैमरे के सामने बहन ने खूब किया रोना-धोना
Raksha Bandhan Funny Video: आज रक्षाबंधन के मौके पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बहन अपने भाइयों को रक्षाबंधन बांधती है और फिर तस्वीर क्लिक करवाने के लिए कैमरे के सामने खड़ी हो जाती है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 09, 2025, 06:59 AM IST
Raksha Bandhan Bhai Bahan Video: आज रक्षाबंधन के मौके पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बहन अपने भाइयों को रक्षाबंधन बांधती है और फिर तस्वीर क्लिक करवाने के लिए कैमरे के सामने खड़ी हो जाती है. उसी दौरान छोटे भाई ने एक ऐसी हरकत की कि बहन को भयंकर गुस्सा आ गया. दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो में बहन जैसे ही तस्वीर क्लिक करवा रही होती है तो छोटा भाई पूजा की थाली से पांच सौ के नोट को निकाल लेता है और उसके बाद जैसे ही बहन को पता चलता है तो रोना-धोना शुरू कर देती है. यह वीडियो थोड़ी देर में ही वायरल हो गया.

छोटे भाई ने आखिर किया क्या?

रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्यार और मस्ती से भरा होता है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हंसी और हैरानी दोनों में डाल दिया है. वीडियो में एक बहन अपने भाइयों को राखी बांधने के बाद फोटो खिंचवाने के लिए कैमरे के सामने खड़ी होती है. लेकिन इसी बीच छोटे भाई ने ऐसी शरारत कर दी कि बहन का मूड खराब हो गया और वह गुस्से से भर उठी.

 

बहन का गुस्सा और रोना-धोना क्यों?

वीडियो में दिखता है कि बहन पूजा की थाली में राखी बांधने के बाद रखे पांच सौ रुपये के नोट के साथ खड़ी है. तभी उसका छोटा भाई चुपके से थाली से वो नोट निकाल लेता है. शुरुआत में बहन को इस बात का अंदाजा नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसकी नजर थाली पर पड़ती है, वह समझ जाती है कि पैसा गायब है. पांच सौ का नोट गायब देख बहन तुनक जाती है और रोना-धोना शुरू कर देती है. उसके चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ नजर आती है. भाई की शरारत देखकर हंसी भी रोक नहीं पाते.

यह वीडियो कहां से आया और कैसे हुआ वायरल?

वायरल होने वाले इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @1_miss_you_love ने शेयर किया है और कई सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं. एक यूजर ने लिखा, "चोर है ये तो बहन का पैसा चुरा लिया. वैसे तो मैं भी बहन के पैसे चुराता हूं लेकिन रक्षाबंधन के दिन नहीं." एक अन्य यूजर ने लिखा, "अरे भाई, ऐसा मत करना."

अल्केश कुशवाहा

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

;