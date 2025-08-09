Raksha Bandhan Video: भाई ने मारा धक्का, बड़ी बहन ने मारा थप्पड़! फिर जमकर चले लात-घूंसे, Video में देखें महायुद्ध

Raksha Bandhan Brother Sister Fight Video: आज रक्षाबंधन है और भाई-बहन के लिए आज का दिन बेहद ही खास होता है. दोनों ही आपस में प्यार से इस त्योहार को मनाते हैं. यदि बहन की शादी हो गई है तो वो अपने ससुराल से मायका आती है ताकि भाई को राखी बांध सके. हालांकि, जब तक शादी नहीं होती भाई-बहन एक ही घर में रहते हैं और जमकर झगड़ा-फसाद करते हैं. कुछ ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते वक्त यह वीडियो मिला, जिसमें एक छोटे से भाई ने अपनी बड़ी बहन को जोर से धक्का दिया और वो जमीन पर ही गिर गई.

भाई-बहन के झगड़े का वीडियो

फिर क्या था, बहन जैसे ही उठी तो सबसे पहले अपने छोटे भाई को जोर का थप्पड़ जड़ा. छोटे भाई ने गुस्से में आकर अपने हाथ-पैर चलाने शुरू कर दिया. बहन भी अपने भाई को पीटे बिना कहां रह पाते. इस दौरान लगातार मारपीट होती रही और घरवाले भी देखते रहे. घर के किसी सदस्य ने इस झगड़े का चुपके से वीडियो बना दिया और पोस्ट कर दिया. रक्षाबंधन के मौके पर यह वीडियो तुरंत ही वायरल हो गया. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर avleennkhurana ने शेयर किया.

वीडियो पर लोगों ने आखिर क्या कहा?

सिर्फ 11 घंटे पहले शेयर किए गए इस वीडियो को 71 हजार से ज्यादा बार लाइक किया गया और लाखों व्यूज आ चुके हैं. इंटरनेट पर लोग इस वीडियो को देखने के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, "अब मनाओ खुशी-खुशी रक्षाबंधन." एक अन्य यूजर ने लिखा, "इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते-करते ओरिजनल वीडियो मिल गया." एक तीसरे ने लिखा, "इस त्योहार का यह रिएलिटी चेक है." वहीं एक ने लिखा, "रक्षाबंधन से पहले आप लोगों ने हमारा बचपन दिखा दिया."