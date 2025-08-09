Raksha Bandhan Video: रक्षाबंधन पर भाई ने लगा दिया चूना! बहन ने चुपके से पकड़ाए 5100 रुपये, वापस मिले सिर्फ इतने पैसे; देखें वीडियो

Raksha Bandhan Video: हर बहन चाहती है कि उसके घर का मान-सम्मान और उसके भाई की इज्जत हमेशा ससुराल वालों के सामने बनी रहे. हर अच्छे-बुरी परिस्थिति में अपने घर वालों के साथ खड़ी होने का सोचती है. एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. बहन का भाई को लेकर प्यार साफ देखा जा रहा है और अपने भाई की स्थिति को समझते हुए बहन उसे राखी पर देने के लिए कुछ पैसे देती नजर आती है. इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि भावुक वीडियो हंसी-मजाक में बदल जाता है.

बहन ने पकड़ाए भाई को 5100 रुपये

रक्षाबंधन के वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि बहन के घर भाई राखी बंधवाने जाता है और जीजा जी कहां हैं, इसके बारे में पूछता है. घर पर जीजा के न होने पर बहन फटाफट अपने वॉलेट से पैसे निकालकर देती है. अपने पर्स से 5100 रुपये निकालकर पकड़ाती है और कहती है कि जीजा के सामने राखी बांधने के बाद मुझे दे देना.

भाई कर दिया झोल

अभी तक वीडियो बहुत भावुकता भरा था लेकिन अचानक से ऐसा ट्विस्ट आया कि बहन हैरान रह गई. जीजा के सामने राखी बांधने के बाद जब भाई ने जेब से 5100 रुपये निकाले तो सारा गेम ही पलट दिया. इन पैसों में से भाई ने बहन को सिर्फ 100 रुपये पकड़ाए और वो हैरान रह गई कि आखिर भाई ने किया क्या. बहन के बोलने पर जीजा ने छोटे भाई से पैसे लेने से मना कर दिया और फिर क्या भाई ने रक्षाबंधन पर बहन को ही 5000 रुपये का चूना लगा दिया.

मांगने पर भी नहीं मिले पैसे

बहन वहीं बैठी की बैठी रह गई और रक्षाबंधन पर खुद ही का 5000 रुपये का नुकसान करा लिया. कहीं जरूरी काम पर जाने के नाम से भाई खिसक गया. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. यूजर्स भी इस पर काफी मजेदार कमेंट करते दिखे हैं.