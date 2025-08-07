Raksha Bandhan Video: ऑफिस की सबसे खूबसूरत लड़की आई राखी बांधने तो इधर-उधर भागने लगे लड़के, जैसे ही पकड़ा हाथ तो...

Raksha Bandhan Video: स्कूल टाइम में टीचर सभी बच्चों से कह देती थी कि क्लास में रक्षाबंधन मनाया जाएगा और लड़कियों को सभी लड़कों के लिए राखी लेकर आनी होगी और लड़के गिफ्ट लेकर आ जाएं. स्कूल में इस फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के दौरान बहुत से लड़के-लड़कियों का दिल भी टूट जाता था जब खुद की पसंदीदा लड़की से राखी बंधवानी पड़ती थी और सिर पर खड़े टीचर लाइन से एक-एक लड़के के हाथ में राखी बंधवा देते थे. वहीं, अगर ऐसा कुछ ऑफिस में देखने को मिले तो? अगर रक्षा बंधन को कॉर्पोरेट में मनाया जाने लगे तो? शायद इस दिन स्कूल डेज की तरह पेट या बुखार का बहाना कर छुट्टी भी नहीं ले पाएंगे. आपको हर हाल में ऑफिस आना ही होगा.

कॉर्पोरेट में रक्षा बंधन

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कॉर्पोरेट में रक्षा बंधन मनाया जा रहा है. ऑफिस की सबसे खूबसूरत लड़की हाथ में राखी की थाली लिए लड़कों की कलाई में राखी बांधने के लिए सभी के पास जाती है ही कि लड़के फटाफट भागने लगते हैं.

क्रश से कैसे बंधवाएं राखी?

लड़कों को दिक्कत राखी बंधवाने में भी नहीं है, लेकिन जब ऑफिस की सबसे खूबसूरत लड़की का भाई बनना पड़े तो अच्छे-अच्छे लड़के भी बहाने ढूंढ़ने लगते हैं. वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे लड़के ऑफिस से भाग रहे हैं. एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं कि वो राखी बंधवा लें लेकिन खुद आगे बढ़कर नहीं आ रहे हैं. इंस्टाग्राम पर @jobaaj.com नामक अकाउंट से वीडियो साझा किया गया है. इसके कैप्शन में लिखा- ‘जब आपका क्रश राखी की थाली लेकर आती है.’

वीडियो में देख सकते हैं कि साड़ी पहने एक लड़की हाथों में राखी की थाली लेकर ऑफिस में आ रही है. लड़कों के बीच शोर मच चुका है कि वो राखी की थाली के साथ है. ऐसे में लड़के भागते दिख रहे हैं. हद तो तब हो गई जब लड़की एक लड़के के पास जाती है तो उसका हाथ ही नहीं होता. हालांकि, लड़का हाथ छिपा लेता है जो नजर नहीं आता. आगे बढ़ते हुए जब दूसरे के पास राखी बांधने पहुंची तो दोनों लड़के एक दूसरे का हाथ देने लगे.