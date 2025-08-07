Raksha Bandhan Video: ऑफिस की सबसे खूबसूरत लड़की आई राखी बांधने तो इधर-उधर भागने लगे लड़के, जैसे ही पकड़ा हाथ तो...
Advertisement
trendingNow12870626
Hindi Newsजरा हटके

Raksha Bandhan Video: ऑफिस की सबसे खूबसूरत लड़की आई राखी बांधने तो इधर-उधर भागने लगे लड़के, जैसे ही पकड़ा हाथ तो...

Raksha Bandhan Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक खूबसूरत लड़की ऑफिस में लड़कों राखी बांधने की तैयारी के साथ दिखती है और फिर...

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 07, 2025, 11:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Raksha Bandhan Video: ऑफिस की सबसे खूबसूरत लड़की आई राखी बांधने तो इधर-उधर भागने लगे लड़के, जैसे ही पकड़ा हाथ तो...

Raksha Bandhan Video: स्कूल टाइम में टीचर सभी बच्चों से कह देती थी कि क्लास में रक्षाबंधन मनाया जाएगा और लड़कियों को सभी लड़कों के लिए राखी लेकर आनी होगी और लड़के गिफ्ट लेकर आ जाएं. स्कूल में इस फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के दौरान बहुत से लड़के-लड़कियों का दिल भी टूट जाता था जब खुद की पसंदीदा लड़की से राखी बंधवानी पड़ती थी और सिर पर खड़े टीचर लाइन से एक-एक लड़के के हाथ में राखी बंधवा देते थे. वहीं, अगर ऐसा कुछ ऑफिस में देखने को मिले तो? अगर रक्षा बंधन को कॉर्पोरेट में मनाया जाने लगे तो? शायद इस दिन स्कूल डेज की तरह पेट या बुखार का बहाना कर छुट्टी भी नहीं ले पाएंगे. आपको हर हाल में ऑफिस आना ही होगा.

कॉर्पोरेट में रक्षा बंधन

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कॉर्पोरेट में रक्षा बंधन मनाया जा रहा है. ऑफिस की सबसे खूबसूरत लड़की हाथ में राखी की थाली लिए लड़कों की कलाई में राखी बांधने के लिए सभी के पास जाती है ही कि लड़के फटाफट भागने लगते हैं.

क्रश से कैसे बंधवाएं राखी?

लड़कों को दिक्कत राखी बंधवाने में भी नहीं है, लेकिन जब ऑफिस की सबसे खूबसूरत लड़की का भाई बनना पड़े तो अच्छे-अच्छे लड़के भी बहाने ढूंढ़ने लगते हैं. वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे लड़के ऑफिस से भाग रहे हैं. एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं कि वो राखी बंधवा लें लेकिन खुद आगे बढ़कर नहीं आ रहे हैं. इंस्टाग्राम पर @jobaaj.com नामक अकाउंट से वीडियो साझा किया गया है. इसके कैप्शन में लिखा- ‘जब आपका क्रश राखी की थाली लेकर आती है.’

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jobaaj Group (@jobaaj.com_)

वीडियो में देख सकते हैं कि साड़ी पहने एक लड़की हाथों में राखी की थाली लेकर ऑफिस में आ रही है. लड़कों के बीच शोर मच चुका है कि वो राखी की थाली के साथ है. ऐसे में लड़के भागते दिख रहे हैं. हद तो तब हो गई जब लड़की एक लड़के के पास जाती है तो उसका हाथ ही नहीं होता. हालांकि, लड़का हाथ छिपा लेता है जो नजर नहीं आता. आगे बढ़ते हुए जब दूसरे के पास राखी बांधने पहुंची तो दोनों लड़के एक दूसरे का हाथ देने लगे.

About the Author
author img
सिमरन सिंह

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Raksha Bandhanrakshabandhan 2025Viral Video

Trending news

इमोशनल कहानी: 89 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की अनजान लड़की के नाम लिख दी पूरी वसीयत
#Gujarat
इमोशनल कहानी: 89 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की अनजान लड़की के नाम लिख दी पूरी वसीयत
टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का चैलेंज, हर कीमत चुकाने को तैयार; झुकेंगे नहीं
Narendra Modi
टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप को PM मोदी का चैलेंज, हर कीमत चुकाने को तैयार; झुकेंगे नहीं
'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी मांग
Eknath Shinde
'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी मांग
गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग, संसद में रेल मंत्री ने बताया सरकार का प्लान
garib rath train
गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग, संसद में रेल मंत्री ने बताया सरकार का प्लान
हिंदुस्तान के खिलाफ 'प्रोजेक्ट खलीफा', गजवा-ए-हिंद की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा
Asim Munir
हिंदुस्तान के खिलाफ 'प्रोजेक्ट खलीफा', गजवा-ए-हिंद की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हे क्यों बुझ गए? जानें सच
cloud burst
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हे क्यों बुझ गए? जानें सच
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा को SC से झटका, जांच प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा को SC से झटका, जांच प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
weather update
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
DNA
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
BCS Ratna Award
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
;