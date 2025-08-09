Raksha Bandhan Video: भाई-बहन के बीच फंस गए बेचारे जीजा जी! रक्षाबंधन पर साले ने लिए शगुन के पैसे, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
Raksha Bandhan Video: भाई-बहन के बीच फंस गए बेचारे जीजा जी! रक्षाबंधन पर साले ने लिए शगुन के पैसे, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी

Raksha Bandhan Video: रक्षाबंधन है तो भाई-बहन का त्योहार लेकिन कई बार बेचारे जीजा भी फंस जाते हैं और उन्हें ही ठग लिया जाता है. एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 09, 2025, 01:30 PM IST
Raksha Bandhan Video: तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में जिस तरह से जेठालाल को बार-बार उसका साला लूट ले जाता है, ऐसा कुछ कई घरों में देखने को मिलता है. जीजा की जेब ढीली हो जाती है और माय डियर दीदी बस देखती रहती है, थोड़े बहुत पैसे कम पड़ भी जाए तो क्या दिक्कत है. अपने पतिदेव से दीदी तो पैसे दिला ही देंगी. छोटे साले की मौज में कई बार जीजा का हाथ होता है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो इस सीरियल की याद दिला सकता है जिसमें अपनी दीदी से छोटा भाई, जीजा जी से ही राखी के पैसे ले लेता है.

रक्षाबंधन पर साले को दिए जीजा ने पैसे

वायरल वीडियो में जीजा-साले और बहन दिखाई दे रही है. राखी बांधने पर भाई, बहन को पैसे देता है लेकर वीडियो में जो दिखता है उसे देख आप हंसते-हंसते रुकेगे ही नहीं. माय डियर जीजा जी को साले साहब हजारों रुपये की चेपी लगा देते हैं. बेचारे जीजा जी और साले के बीच बहन न आने का फैसला करती है. इसके बाद राखी पर जीजा को ही चूना लग जाता है.

लूट लिए जीजा से पैसे

रक्षाबंधन पर छोटा भाई कहते हुए अपने जीजा से साला पैसे मांगने लगता है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है जिसे @suryacreates ने शेयर किया है. इस वीडियो में देख सकते हैं कि साला अपने जीजा से पैसे मांगता है और दीदी दोनों के बीच पड़ने से मना कर देती है. आखिर में जीजा को 5100 रुपये देने ही पड़ते हैं. इस तरह से रक्षाबंधन पर अपने जीजा से ही साले ने पैसे ले लिए और शगुन के नाम पर 5100 रुपये लेकर अपनी जेब में रख लिया।

यूजर्स ने किए कमेंट

इस वायरल वीडियो पर हंसने वाले इमोज के अलावा लोगों के काफी कमेंट रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि जीजा भी सोचता होगा, इन दोनों के बीच मैं कहां फंस गया हूं. दूसरे यूजर ने कहा कि जीजा बी लाइक ले तू घर की प्रॉपर्टी ले ले. तीसरे यूजर ने लिखा रक्षाबंधन मुबारक हो. एक यूजर ने लिखा- ‘सुंदर जैसा साला, जैठालाल जैसे आप और दाया जैसी आपकी बीवी.’

सिमरन सिंह

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

Raksha Bandhanviraltrending

